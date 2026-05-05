André Pierre Gignac tendría fricciones con la directiva de Tigres por renovación contractual

Lo que parecía un romance inquebrantable con la directiva de Tigres se ha convertido en un mar de espinas, al parecer entre el francés André-Pierre Gignac por la cuestión de una renovación contractual que busca el exdelantero del Marsella y que al alto mando felino no está dispuesto a proponer.

De acuerdo a los datos extraoficiales, el artillero de 40 años que se convirtió en un auténtico ídolo de la afición universitaria fue objeto de un merecido homenaje en la pasada jornada 17 a manera de un tributo en el preludio de su retiro, pero él no estuvo de acuerdo.

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"Gignac aún no ha respondido a la oferta que le hizo Tigres de ser directivo. Dejó de hablarles a los dirigentes. Les dijo que toda comunicación de ahora en adelante será con su manager. Él no se quiere retirar.



"Por otro lado, este jueves o… pic.twitter.com/2VBF1Dr8AU — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 5, 2026

El apodado “Bomboro” cree que todavía puede jugar a buen nivel y busca un contrato de por lo menos un año más, tomando en cuenta que su relación laboral termina a mediados del presente año y la directiva no está dispuesta a concedérselo, por lo cual se ha generado toda una novela en el interior de la organización regiomontana.

El histórico atacante de los felinos y máximo goleador de la historia de los Tigres desde su fundación y de los clásicos regios contra los Rayados de Monterrey quiere seguir jugando, pero la dirigencia felina le ofrece a cambio un puesto directivo al lado del exinternacional Gerardo Torrado, pero al parecer la propuesta no es mucho de su agrado en virtud de que ha roto la relación con la directiva.

De acuerdo a todos estos detalles, en los medios periodísticos que cubren la fuente de los felinos ha surgido la versión de que: “Gignac aún no le ha respondido la oferta que le hizo la directiva de Tigres; Gignac ya dejó de hablar con los dirigentes de Tigres, ya cortó toda comunicación con ellos; él fue muy claro, les dijo que toda la comunicación sería con su agente, su manager, su promotor Jean-Christophe Cano”.

"El presupuesto del salario de André (Gignac) ya está asignado en otro elemento"



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“Él ha sido muy claro en que quiere seguir jugando futbol, quiere seguir siendo futbolista, con Tigres o en otro lado; él no está de acuerdo con el festejo, con la despedida, ni con los dirigentes, ni que le hayan ofrecido ser asistente de Torrado; él quiere seguir jugando, cobrando su dinero año a año hasta que decida retirarse”.

“La directiva ha sido muy clara en que este fue su último año; si quiere venir a la oficina a trabajar, adelante, pero ya cortó toda comunicación con los dirigentes de Tigres”, es la versión que circula en los medios de la escuadra felina.

⚽: Andre-Pierre Gignac no está dispuesto a retirarse y desea seguir jugando con el equipo Tigres, reportó la prensa regiomontana. El francés está dispuesto a cobrar solo por goles y asistencias para seguir en el club regiomontano, sin embargo la directiva no está dispuesta a… pic.twitter.com/LR5KeRQvJQ — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) May 5, 2026

Otra versión asegura que André-Pierre Gignac estaría dispuesto a no cobrar un sueldo, solo recibir pagos por goles y asistencias, esto con tal de quedarse jugando en Tigres. Por otra parte, ha trascendido que Pachuca quiere sus servicios.

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