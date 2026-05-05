Arrestan en Miami a un agente del Servicio Secreto por actos indecentes en un pasillo de hotel

Un agente del Servicio Secreto fue arrestado en el sur de Florida tras ser acusado de exposición indecente en un hotel, en un incidente que ha generado preocupación dentro de la agencia encargada de la seguridad presidencial.

El detenido fue identificado como John Andrew Spillman, de 33 años, quien fue puesto en licencia administrativa mientras enfrenta cargos derivados del hecho ocurrido en el hotel DoubleTree by Hilton Miami Airport & Convention Center, en el condado de Miami-Dade.

De acuerdo con el informe de arresto, agentes de la Oficina del Sheriff respondieron a un llamado por la presencia de un hombre desnudo en el pasillo del sexto piso. Al llegar, los oficiales afirmaron haber encontrado a Spillman en pleno acto de exhibicionismo al final de un corredor.

A Secret Service agent involved in protecting Trump has been arrested for allegedly masturbating naked in a hotel hallway. pic.twitter.com/1e7lnCiZLr — FactPost (@factpostnews) May 5, 2026

Testimonios y detalles del incidente

Según documentos judiciales, una mujer declaró a las autoridades que el agente la habría seguido desde el vestíbulo hasta el mismo piso donde se encontraba su habitación. La testigo indicó que, al percatarse de la situación, entró rápidamente a su cuarto por temor a su seguridad.

Posteriormente, aseguró haber visto al sospechoso frente a su puerta en conducta inapropiada. Personal de seguridad del hotel también informó a la policía que observó al individuo en circunstancias similares, lo que derivó en su detención sin incidentes.

Spillman, quien tiene base en Washington, D.C., se encontraba en Miami como parte de un despliegue de seguridad para un evento de alto perfil. Ese mismo fin de semana, el presidente Donald Trump visitó su propiedad Trump National Doral, lo que implicó la movilización de personal del Servicio Secreto en la zona. Las autoridades confirmaron que el agente estaba fuera de servicio en el momento del arresto.

El acusado fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center, donde se le fijó una fianza de $1,000 dólares. Reportes locales indican que posteriormente pagó la cantidad establecida y quedó en proceso de liberación.

Reacción oficial y consecuencias internas

En un comunicado, el jefe de la División Uniformada del Servicio Secreto, Richard MacAuley, confirmó que la agencia está al tanto del caso y calificó la conducta denunciada como “inaceptable”.

“La conducta alegada contrasta marcadamente con el profesionalismo y la integridad que exijo a nuestro personal”, señaló el funcionario, quien añadió que el caso será objeto de una investigación interna completa, además del proceso penal en curso.

El incidente se suma a otros episodios recientes que han puesto bajo escrutinio a las fuerzas de seguridad federales, particularmente en contextos de alta visibilidad pública. Expertos en seguridad señalan que, aunque se trata de un hecho aislado, puede tener implicaciones en la percepción pública de una agencia cuya principal misión es la protección del presidente y otros altos funcionarios.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una fecha para la audiencia inicial de Spillman. Las autoridades locales continúan con el proceso judicial, mientras el Servicio Secreto evalúa posibles sanciones administrativas adicionales dependiendo del resultado de la investigación.

El caso sigue en desarrollo y podría derivar en consecuencias tanto legales como disciplinarias para el agente involucrado.

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