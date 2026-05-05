En exclusiva, Jenicka López, hija de Jenni Rivera, nos habla de su nueva serie “Jenicka’s Journeys”

Conversamos con la joven hermana de Chiquis sobre su nuevo proyecto “Jenicka’s Journeys“. En nuestra entrevista, Jenicka nos confirma que gracias a este proyecto y a otros emprendimientos es posible que por ahora deje en “stand by” su podcast “Overcomfort”, en el que hemos podido conocerla y entenderla durante poco más de tres años.

Ahora bien, esta docuserie cuenta con seis episodios en donde veremos distintas facetas de Jenicka Lopez mientras, como bien describe ella misma: “navego la adultez, la identidad y la independencia”. Este es un proyecto de LatiNation, el cual también cuenta con Chiquis como productora ejecutiva.

Sobre la presencia de sus hermanos en el podcast nos comenta que ellos no aparecerán, que la única que sí saldrá para evidenciar ciertos procesos será Chiquis, quien ha sido un gran apoyo para ella tanto en este proyecto como en la vida misma.

Jenicka también explica que con este proyecto pretende dar un paso al frente más allá del legado de Jenni Rivera para definir su propia identidad. Porque obviamente, con todo lo que ha vivido en su vida, ella es mucho más que el apellido de su mamá o de su familia, y justo ese proceso es el que ella misma tiene que exponerle al público.

Además de lo expuesto anteriormente, Jenicka nos confirma que dentro de este documental también se profundizará sobre su notable transformación física gracias a la práctica de Lagree y el impacto positivo que esto ha tenido en su autoestima y estilo de vida.

No te pierdas todas nuestras entrevistas exclusivas aquí.

Información sobre los episodios:

EPISODIO 1: El Camino Comienza

Invitada: Chiquis.

Jenicka inicia su proceso de crecimiento personal invitando a su hermana Chiquis a una escapada especial en Santa Bárbara: una acogedora pijamada bajo las estrellas, rodeadas de naturaleza. Como la menor de la familia, espera que esta aventura esté llena de risas, recuerdos especiales y un vínculo más fuerte, mientras comparte cuánto ha crecido en esta nueva etapa de su vida.

Invitada: Chiquis. Jenicka inicia su proceso de crecimiento personal invitando a su hermana Chiquis a una escapada especial en Santa Bárbara: una acogedora pijamada bajo las estrellas, rodeadas de naturaleza. Como la menor de la familia, espera que esta aventura esté llena de risas, recuerdos especiales y un vínculo más fuerte, mientras comparte cuánto ha crecido en esta nueva etapa de su vida. EPISODIO 2: El viaje continúa

Invitada: Chiquis.

La aventura de Jenicka continúa junto a su hermana Chiquis. La escapada en Santa Bárbara trae más de una sorpresa y algunas conversaciones difíciles.

Invitada: Chiquis. La aventura de Jenicka continúa junto a su hermana Chiquis. La escapada en Santa Bárbara trae más de una sorpresa y algunas conversaciones difíciles. EPISODIO 3: Fobias

Invitada: Snow Tha Product.

Jenicka decide soltar el control, y su amiga Snow Tha Product aprovecha la oportunidad para sorprenderla y empujarla a enfrentar algunos de sus miedos más profundos. Del otro lado la espera una poderosa lección.

Invitada: Snow Tha Product. Jenicka decide soltar el control, y su amiga Snow Tha Product aprovecha la oportunidad para sorprenderla y empujarla a enfrentar algunos de sus miedos más profundos. Del otro lado la espera una poderosa lección. EPISODIO 4: Yoga con Cabras

Invitadas: Mayra y Karina Garcia (las “reinas del slime”).

Jenicka comparte su camino hacia una vida más saludable y equilibrada, y como la risa es esencial en cualquier rutina de bienestar, organiza una actividad divertida: una clase de yoga con cabras. La acompañan sus amigas e influencers gemelas Mayra y Karina Garcia.

Invitadas: Mayra y Karina Garcia (las “reinas del slime”). Jenicka comparte su camino hacia una vida más saludable y equilibrada, y como la risa es esencial en cualquier rutina de bienestar, organiza una actividad divertida: una clase de yoga con cabras. La acompañan sus amigas e influencers gemelas Mayra y Karina Garcia. EPISODIO 5: Speed Dating

Invitada: Shawty Bae.

Jenicka está lista para salir de su zona de confort y probar las citas rápidas. Para este reto, invita a su amiga e influencer Shawty Bae para mantener la experiencia divertida y un poco atrevida.

Invitada: Shawty Bae. Jenicka está lista para salir de su zona de confort y probar las citas rápidas. Para este reto, invita a su amiga e influencer Shawty Bae para mantener la experiencia divertida y un poco atrevida. EPISODIO 6: Empoderamiento

Jenicka acaba de certificarse en Lagree y, para celebrar este gran logro, invita a familiares y amigos a su primera clase como instructora.

Sigue leyendo más de Jenicka López aquí:

Jenicka Lopez presume su transformación física en minifalda

Jenicka López rinde homenaje a Jenni Rivera con canción de Bad Bunny

Jenicka López confiesa que pensó en quitarse la vida