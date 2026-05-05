Fuga de gas en planta de Louisiana deja 10 hospitalizados y obliga a evacuar la zona

Una fuga de material peligroso registrada la mañana del martes en una instalación industrial en Duson, Louisiana, generó una rápida movilización de equipos de emergencia y dejó al menos diez personas hospitalizadas.

El incidente ocurrió poco después de las 7:00 a.m. en la planta de FIBA Technologies, según informaron autoridades estatales. La causa fue una falla en una válvula que provocó la liberación de trifluoruro de boro, un gas conocido por su olor penetrante y efectos irritantes.

Evacuaciones y respuesta de emergencia

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de las áreas circundantes, incluyendo negocios ubicados en un parque industrial cercano. Equipos especializados en materiales peligrosos lograron contener la fuga aproximadamente una hora después de detectado el incidente.

Imágenes difundidas por las autoridades mostraron una nube blanca elevándose desde las instalaciones, lo que evidenció la magnitud inicial del escape químico.

De acuerdo con los reportes oficiales, seis empleados de la planta, tres socorristas y un trabajador de una empresa cercana fueron trasladados a hospitales tras haber estado expuestos al gas. Todos se encuentran en condición estable y con lesiones que no representan riesgo vital.

Las autoridades confirmaron posteriormente que las órdenes de evacuación y confinamiento fueron levantadas, al descartarse cualquier amenaza persistente para la comunidad.

Organismos estatales continúan evaluando las causas del incidente y las condiciones de seguridad en la planta. Hasta el momento, no se han reportado daños estructurales mayores ni impactos ambientales significativos.

El caso se mantiene bajo investigación mientras se revisan los protocolos de seguridad industrial aplicados en la instalación.

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