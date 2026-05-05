Guerra de memes entre gobierno de Trump y demócratas por el 5 de Mayo

El gobierno del presidente Donald Trump publicó en la cuenta oficial de la Casa Blanca un meme que representa a los líderes demócratas del Congreso con sombreros estilo mexicano supuestamente celebrando el 5 de Mayo, como una alegoría de la defensa de los indocumentados.

“Amo a los inmigrantes ilegales (sic)”, dice el mensaje añadido, donde el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hekeem Jeffries, ambos de Nueva York, se les mira sonrientes con margaritas en la mano.

No es la primera vez que la Casa Blanca utiliza estas imágenes para denostar el debate migratorio en EE.UU. y representar a los mexicanos como un problema migratorio.

En respuesta, Schumer compartió una imagen de Jeffrey Epstein y Trump utilizando un sombrero.

“Feliz Cinco de Mayo, Casa Blanca”, escribió Schumer.

Trump no ha logrado quitarse de encima el escándalo de red de tráfico sexual de Epstein y, de hecho, el nombre y la imagen del mandatario republicano aparece más de 3,000 ocasiones en información publicada por el Departamento de Justicia.

La representación de los mexicanos como un problema central en el debate migratorio comenzó por la Casa Blanca, cuando los demócratas en el Congreso rechazaron aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), si no había cambios sustanciales en la forma en que se realizan las operaciones migratorias.

Esto llevó a un cierre parcial de gobierno de dos meses, luego de que los republicanos en el Congreso aprobaran el presupuesto, pero sin integrar fondos para las agencias de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Ahora los republicanos empujan un presupuesto de $72 mil millones de dólares para ICE, un proyecto que pretenden aprobar bajo proceso de Reconciliación, lo que no requiere voto de los demócratas.

El 5 de Mayo es una celebración en EE.UU. conectada con los mexicanos, la cual conmemora la Batalla de Puebla, cuando el ejército mexicano venció al francés en un intento de invasión en 1862.

Destaca que el general Ignacio Zaragoza, quien lideró esa batalla por México, nació en 1829 en lo que hoy es el estado de Texas, cuando todavía pertenecía a México.

Sigue leyendo: