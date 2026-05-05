Hulk no se retira: nuevo fichaje estelar de uno de los clubes más grandes de Brasil a sus 40 años

El mercado de fichajes en Brasil sumó un movimiento de alto impacto con la llegada de Givanildo Vieira de Sousa, conocido como Hulk, al Fluminense. El delantero, de 40 años, fue presentado como el principal refuerzo del club carioca para la temporada 2026, tras poner fin a su vínculo con Atlético Mineiro, equipo en el que se consolidó como una de sus figuras recientes.

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El acuerdo entre ambas instituciones permitió que el traspaso se realizara sin costo por derechos federativos, según informó el propio club de Río de Janeiro. Como parte del convenio, el atacante firmará contrato hasta diciembre de 2027, lo que marca un nuevo capítulo en su extensa carrera profesional.

Ele chegou! Hulk Paraíba assina contrato com o Flu até o fim de 2027 e é o novo jogador do Fluminense.



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Hulk había regresado al fútbol brasileño en 2021 luego de 15 años en el extranjero, etapa en la que defendió camisetas como las del Oporto en Portugal y el Zenit en Rusia. Su salida del Atlético Mineiro se concretó tras negociaciones que se venían desarrollando desde enero, pese a la resistencia inicial del club a desprenderse de uno de sus principales referentes ofensivos.

Un legado reciente y un nuevo desafío en Río

Durante su etapa en el Atlético Mineiro, Hulk acumuló cifras destacadas. En cinco temporadas disputó 311 partidos y marcó 140 goles, convirtiéndose en uno de los máximos ídolos contemporáneos del equipo. En ese período también levantó varios títulos: el Campeonato Brasileño en 2021, la Copa do Brasil en el mismo año, la Supercopa do Brasil en 2022 y cinco campeonatos estatales consecutivos entre 2021 y 2025.

El Fluminense espera integrar al delantero a los entrenamientos la próxima semana, aunque su debut oficial deberá esperar. Las regulaciones del torneo impiden su inscripción inmediata, por lo que solo podrá jugar tras la apertura del mercado de mitad de año, una vez concluido el Mundial de 2026.

El club planea presentar oficialmente a Hulk ante sus aficionados el 16 de mayo en el estadio Maracaná, en el marco del partido frente a São Paulo por el Campeonato Brasileño. En cuanto a su dorsal, el atacante vestirá el número 7, camiseta que actualmente pertenece al venezolano Jefferson Soteldo.

Con experiencia internacional que incluye su participación en el Mundial de 2014 con la selección brasileña y el título en la Copa Confederaciones 2013, Hulk afronta este nuevo reto en el fútbol de su país tras cerrar una etapa productiva en Belo Horizonte.

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