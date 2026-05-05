Juez expresa preocupación por trato en prisión de Cole Allen, presunto tirador en la cena de corresponsales

El juez federal Zia Faruqui expresó su preocupación por las condiciones de detención de Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril en el Washington Hilton.

En la audiencia, Faruqui pidió disculpas a Allen y cuestionó a funcionarios penitenciarios sobre el trato que ha recibido, considerándolo excesivo y punitivo.

Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, permanece bajo custodia en Washington D.C. tras el ataque, en el que, armado con pistolas, cuchillos y una escopeta, atravesó un control de seguridad y apuntó a un agente del Servicio Secreto, quien respondió con cinco disparos.

Medidas extremas para Cole Allen

Según la fiscal adjunta Jocelyn Ballantine, Allen dijo al FBI que no esperaba sobrevivir, lo que motivó inicialmente su clasificación como riesgo de suicidio.

Los abogados de Allen han señalado que, durante la primera semana en la cárcel, estuvo confinado en una celda acolchada con luz encendida permanentemente, sin acceso a teléfono ni tableta, y sin posibilidad de reuniones privadas con su equipo legal.

Además, le fue negada una Biblia y la visita de un capellán. Aunque un psiquiatra determinó un riesgo de suicidio, sus defensores aseguran que no presentaba factores de peligro al llegar a prisión.

Anuncia cambio de medidas para Cole Allen

Tony Towns, asesor jurídico interino del Departamento Correccional del Distrito de Columbia, aseguró que las condiciones se modificarán pronto, incluyendo la entrega de una tableta para revisar documentos legales.

Allen fue trasladado a custodia protectora separada de otros reclusos, mientras se define su ubicación permanente antes del juicio. Faruqui ordenó que el Departamento Correccional informe al tribunal antes del martes sobre los plazos para determinar su alojamiento definitivo.

Criticó que otros acusados de delitos graves, como los del 6 de enero, hayan recibido trato menos restrictivo en prisiones de seguridad media o baja, mientras Allen ha sido mantenido en aislamiento extremo.

“Podría volver loca a una persona estar en esa situación”, dijo Faruqui durante la audiencia, añadiendo que le preocupan los derechos al debido proceso.

Allen enfrenta cargos de intento de asesinato del presidente y dos cargos adicionales relacionados con armas de fuego, con una pena potencial de cadena perpetua por el intento de homicidio. Su abogado, Eugene Ohm, reiteró las restricciones actuales en la celda y la falta de acceso a servicios religiosos.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, criticó al juez en redes sociales, argumentando que Allen, armado y con intención de asesinar al presidente, no debería recibir un trato preferencial.

La audiencia se centró en garantizar la seguridad y salud del acusado mientras se definen las condiciones de su reclusión y el tribunal supervisa que se respeten sus derechos legales.

Sigue leyendo: