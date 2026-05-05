Panenka revive en partido amistoso el tiro penal que popularizó en los años 70 y que lleva su apellido

El legendario exfutbolista checo Antonín Panenka volvió a acaparar miradas al recrear su icónico penalti “a lo Panenka” durante un partido amistoso de veteranos disputado en Alhaurín de la Torre, en Málaga.

Panenka vuelve a escena con su sello inconfundible

A sus 77 años, Antonín Panenka demostró que la clase permanece intacta. Durante el encuentro celebrado en el estadio El Pinar, el exmediocampista ejecutó un penalti a lo Panenka, esa técnica que lo convirtió en una figura mundial: un disparo suave, elevado y al centro de la portería para engañar al arquero.

Aunque en esta ocasión el balón impactó en el larguero, el rebote terminó en gol, desatando la ovación de los asistentes que acudieron a presenciar el espectáculo.

⚽ El mítico exfutbolista de la República Checa, Antonín Panenka, estuvo presente el pasado domingo en Alhaurín de la Torre en un amistoso entre los veteranos del Deportivo Alhaurín frente a un combinado de jugadores checos. El encuentro terminó con un resultado de 8-3 favorable… pic.twitter.com/b6Ue2nRrLx — 101TV Málaga (@101tvMalaga) May 5, 2026

El recuerdo imborrable de la Eurocopa 1976

El nombre de Antonín Panenka está ligado para siempre a la Eurocopa 1976, torneo en el que firmó uno de los momentos más recordados del futbol internacional.

En aquella final, defendiendo a Checoslovaquia, ejecutó el penal decisivo ante el arquero alemán Sepp Maier, con el mismo estilo que ahora lleva su nombre, para darle el título a su selección en Belgrado.

Ese gesto técnico revolucionó la forma de cobrar penales y se mantiene vigente décadas después en el futbol profesional.

📅 On this day, in 1976, Antonín Panenka gave birth to the Panenka penalty. 🥶🇨🇿 pic.twitter.com/8ibmLluc7H — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 20, 2025

Partido de veteranos con sabor internacional

El duelo amistoso enfrentó a un combinado de exjugadores de la República Checa contra los veteranos del Deportivo Alhaurín, con victoria para el equipo local por 8-3.

Más allá del resultado, la presencia de Antonín Panenka fue el gran atractivo del evento, al que también asistieron autoridades locales y representantes diplomáticos.

Trayectoria y legado de Antonín Panenka

Además de su legado con la selección de Checoslovaquia, donde disputó 59 partidos internacionales, Antonín Panenka desarrolló gran parte de su carrera en clubes europeos.

Tras formarse en el Bohemians de Praga, jugó en equipos como el Rapid Viena, donde ganó títulos de liga y copa, consolidándose como un mediocampista talentoso.

Actualmente, Panenka sigue ligado al futbol como presidente del FC Bohemians 1905, manteniendo viva su influencia en el deporte.

Su reciente aparición en España confirma que su legado sigue vigente y que el penalti a lo Panenka continúa siendo uno de los recursos más elegantes y recordados del futbol mundial.

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