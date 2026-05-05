Rudy Giuliani estuvo conectado a un respirador y se encuentra en estado crítico

Aunque el grupo de médicos a cargo de la salud de Rudy Giuliani lo reporta estable, se dio a conocer que el exalcalde de Nueva York recientemente estuvo conectado a un respirador artificial y todavía se permanece en estado crítico.

El domingo, un cuadro de neumonía envió al abogado de 81 años al hospital y desde entonces permanece monitoreado durante las 24 horas debido a que sufre un cuadro pulmonar restrictivo, el cual lo hace inhalar menos aire y a menudo sentir la falta del mismo.

A través de un comunicado, Ted Goodman, portavoz del político neoyorquino, describió parte del complicado momento que le tocó enfrentar.

“Esta afección complica cualquier enfermedad respiratoria, y el virus rápidamente afectó gravemente su organismo, requiriendo ventilación mecánica para mantener un nivel adecuado de oxígeno y estabilizar su estado. Ahora respira por sí solo, acompañado por su familia y su médico de cabecera”, expuso.

Cabe señalar que los últimos años de Giuliani han resultado bastante tormentosos debido a algunos líos legales girando a su alrededor.

Al margen de haber sido abogado de Donald Trump, optó por convertirse en cómplice de su plan de negarse a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales efectuadas en 2020, donde el demócrata Joe Biden impidió su reelección.

Rudy Giuliani ha sido amigo personal de Donald Trump durante muchos años e incluso respaldó el argumento de que en las elecciones presidenciales de 2020 presuntamente se orquestó un fraude. (Crédito: Yuki Iwamura / AP)

Giuliani, junto con otros aliados del magnate neoyorquino, se atrevió a señalar, sin pruebas de por medio, que se había cometido un fraude en Georgia y por ello terminó siendo fichado en la cárcel del condado de Fulton, Georgia, en agosto de 2023, esto derivado de 13 cargos presentados en su contra.

Sin embargo, lo más duro fue haber sido demandado por exempleadas electorales, pues al analizar el caso un juez determinó que debía compensarlas con $148 millones de dólares.

A pesar de haber llegado a un acuerdo con sus demandantes, la tensión de ver cómo se dilapidaba su patrimonio cobró efecto en la salud de Rudy Giuliani.

Con el objetivo de compensar su lealtad, el jefe de la nación reconoció su aportación a la política estadounidense y en septiembre le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, máximo honor al que puede aspirar un civil en Estados Unidos.

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