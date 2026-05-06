Carlos Correa sufre grave lesión en el tobillo y queda fuera toda la temporada con los Astros

El infielder de los Houston Astros, Carlos Correa, sufrió la rotura de un tendón en el tobillo izquierdo y deberá someterse a cirugía, lo que lo deja fuera por el resto de la temporada de MLB. El propio club confirmó la noticia este miércoles, en un golpe significativo para sus aspiraciones.

El pelotero explicó que la lesión ocurrió de manera inesperada durante su rutina previa al juego.

“Simplemente se rompió por completo y caí al suelo“, comentó Correa a los periodistas. “No podía apoyar peso sobre él… De inmediato supe que algo andaba mal”.

Houston Astros shortstop Carlos Correa will miss the remainder of the 2026 season after tearing a tendon in his ankle, he told reporters in Houston. He will soon undergo surgery and be out six to eight months. — Jeff Passan (@JeffPassan) May 6, 2026

Cómo ocurrió la lesión de Carlos Correa

De acuerdo con el propio Carlos Correa, la molestia surgió mientras tomaba swings en la jaula de bateo antes del partido ante Los Angeles Dodgers. El diagnóstico fue contundente: una “rotura completa” del tendón.

El jugador de 31 años relató que estaba en una práctica habitual cuando sintió un chasquido que lo dejó tendido en el suelo. Este tipo de lesión requiere intervención quirúrgica y un largo periodo de rehabilitación.

Tiempo de recuperación y proceso médico

El propio Carlos Correa estimó que el proceso de recuperación tras la cirugía podría extenderse entre seis y ocho meses, lo que prácticamente descarta cualquier regreso en la presente campaña de MLB.

El miércoles por la mañana, el pelotero llegó al estadio utilizando muletas y una bota ortopédica, luego de consultar a un especialista. También señaló que buscará opiniones adicionales antes de definir la fecha de la operación.

Impacto en los Houston Astros

La baja de Carlos Correa representa otro golpe para unos Houston Astros que han enfrentado múltiples problemas físicos durante la temporada. Entre ellos, destaca la reciente lesión en el oblicuo del receptor Yainer Díaz, quien también fue colocado en la lista de lesionados.

Correa había tenido participación tanto en la tercera base como en el campocorto, cubriendo la ausencia de Jeremy Peña, afectado por una lesión en el tendón de la corva.

“Es muy duro”, dijo Correa a los reporteros. “No era lo que esperaba, pero ahora toca afrontarlo, encararlo de frente y centrarse en la rehabilitación”.

Carlos Correa said he will need a 6-to-8-month recovery following upcoming tendon surgery on his left ankle. pic.twitter.com/st1dmKa3E5 — Brian McTaggart (@brianmctaggart) May 6, 2026

Números de Carlos Correa en la temporada

Antes de la lesión, Carlos Correa mantenía un rendimiento sólido con promedio de bateo de .279, además de tres jonrones y 16 carreras impulsadas. Su versatilidad defensiva había sido clave para el equipo en distintos momentos del calendario.

Trayectoria y contexto del contrato

El regreso de Carlos Correa a los Houston Astros se dio tras su paso por los Minnesota Twins, equipo desde el cual fue adquirido en la fecha límite de cambios. El boricua cuenta con un contrato de seis años y 200 millones de dólares firmado antes de la temporada 2023.

A lo largo de su carrera, Correa ha sido una figura destacada en MLB, incluyendo selecciones al Juego de Estrellas y su rol como pieza importante en el campeonato de Serie Mundial de 2017 con Houston.

Ahora, el enfoque estará en su recuperación, mientras los Houston Astros buscan ajustar su roster para mantenerse competitivos en una temporada complicada.

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