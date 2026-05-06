Censura contra periodistas en México no solo mata o silencia, ahora vigila, alerta ONG Artículo 19

La organización Artículo 19 advirtió que la censura contra periodistas en México ha evolucionado hacia mecanismos más sofisticados que ya no solo implican violencia física, sino también vigilancia tecnológica, opacidad institucional y control de la información, de acuerdo con su informe anual 2025.

El documento, titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, fue presentado en la Centro Cultural España y ofrece, por primera vez en dos décadas, un análisis regional que abarca seis países: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua.

Durante la presentación, Leopoldo Maldonado señaló que existe una tendencia compartida en la región para desacreditar a la prensa crítica y tratar la información como una amenaza. “La violencia es solo la punta del iceberg de estructuras cada vez más complejas de silenciamiento”, afirmó.

Diego Ruiz Gayol, Director de derechos civiles y políticos de la dirección general de DDHH y democracia de la @SRE_mx; José Carlos Balaguer Paredes, director del @ccemx; Andrés Morales, representante de @UNESCOMexico y Leopoldo Maldonado @polomaldonadog de @article19mxca… pic.twitter.com/wVhutUTaZ2 — Periodistas Unidos (@PeriodistasU) May 6, 2026

Violencia persistente y nuevas formas de censura

El informe documenta que en 2025 México registró 451 agresiones contra periodistas, lo que equivale a un ataque cada 20 horas. Entre estos casos se incluyen siete asesinatos, una desaparición y múltiples intentos de homicidio relacionados con la labor informativa, lo que mantiene al país como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Las agresiones no se limitan a la violencia directa. El llamado “ambiente hostil”, que incluye campañas de desprestigio, acoso digital y desplazamiento forzado, representó el 44% de los ataques en México. A esto se suma el uso del aparato estatal para intimidar o bloquear el trabajo periodístico.

Estados como Ciudad de México, Puebla y Veracruz concentraron la mayor cantidad de casos, reflejando una problemática extendida tanto a nivel local como nacional.

A nivel regional, la organización contabilizó 674 agresiones contra la prensa en 2025. En países como El Salvador, el 100% de los ataques documentados fueron atribuidos a estructuras estatales, mientras que en Honduras y Guatemala una proporción significativa también provino de autoridades.

“Ante tanta impunidad nos dejan frágiles y la sociedad nos deja solos.



Pero así nos damos cuenta que no podemos dejar de informar, por eso nos aliamos entre medios independientes para hacer frente. Aunque es agotador sentir que estamos todo el tiempo contra la marea”.



Lourdes… pic.twitter.com/uME3qh7e7S — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) May 6, 2026

Opacidad y vigilancia, nuevos riesgos para la prensa

El informe también identifica un retroceso en el acceso a la información pública en México, vinculado a cambios en el sistema de transparencia. Según la organización, nuevas instituciones han desechado la gran mayoría de los recursos ciudadanos, limitando la rendición de cuentas.

En paralelo, la vigilancia digital emerge como una de las principales amenazas. Artículo 19 documentó 456 ataques con el software Pegasus en México, lo que posiciona al país como uno de los principales usuarios de este tipo de tecnología a nivel global. Este programa, desarrollado por la empresa NSO Group, ha sido señalado por su uso para intervenir teléfonos de periodistas, activistas y opositores.

El informe advierte que iniciativas de seguridad impulsadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum podrían ampliar las capacidades de vigilancia estatal, incluyendo el acceso a datos personales por parte de fuerzas de seguridad, lo que genera preocupaciones sobre posibles abusos.

“Seguir haciendo preguntas incómodas y defender la verdad hoy es un acto necesario y revolucionario.



Agradecemos la labor periodista porque son garantes de nuestros derechos a la información y defensa de la democracia”.



– José Carlos Balaguer Paredes, director del @ccemx pic.twitter.com/sNQu6tKLiO — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) May 6, 2026

Para los expertos, esta combinación de violencia, opacidad y espionaje crea un entorno donde el ejercicio periodístico se vuelve cada vez más riesgoso. “Cuando informar, investigar o incluso preguntar se vuelve peligroso, estamos ante un fenómeno de silenciamiento que afecta directamente a la democracia”, advirtió Maldonado.

El informe concluye que, frente a este panorama, el periodismo en la región no solo enfrenta amenazas físicas, sino también un sistema estructural que busca inhibir la libertad de expresión, lo que representa un desafío creciente para las instituciones democráticas en América Latina.

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