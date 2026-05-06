Demanda al NYT por discriminación laboral contra hombre blanco

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), una agencia federal que protege los derechos civiles de los trabajadores, presentó una demanda contra el New York Times, por discriminación laboral que presuntamente afectó a un hombre blanco.

Y es que la organización alega que el diario estadounidense favoreció a una mujer multirracial menos calificada para un ascenso, pasando por alto a un editor blanco, supuestamente para cumplir metas de diversidad interna.

Denuncia por discriminación

La EEOC asegura que el editor, un hombre blanco no fue considerado en la ronda final de entrevistas para el puesto de subdirector de la sección de bienes raíces en 2025, mientras se priorizó a tres mujeres y a un hombre afroamericano. La demanda señala que la decisión habría estado influida por los objetivos de representación de la organización, que buscaban aumentar la presencia de mujeres y personas de color en cargos directivos.

“No tenía experiencia en periodismo inmobiliario (la mujer elegida) … como mujer multirracial, esta candidata encajaba con las características raciales y/o sexuales que el NYT buscaba aumentar en su equipo directivo”, destaca la organizació que apoya al editor demandante.

El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en el que se basa la demanda, prohíbe la discriminación laboral por sexo, raza, origen nacional o religión. Según la EEOC, la selección de la candidata favorecida por el NYT no se basó en méritos, sino en características raciales y de género.

Declaraciones de la EEOC

Andrea Lucas, presidenta de la EEOC y republicana, afirmó que “nadie está por encima de la ley, incluidas las instituciones de élite. Toda discriminación por raza o sexo es igualmente ilegal”. Lucas ha criticado políticas de diversidad corporativas que, según ella, podrían perjudicar a hombres blancos y otros grupos.

“La EEOC, bajo mi liderazgo, no escatimará esfuerzos para garantizar una aplicación imparcial del Título VII y proteger a todos los trabajadores estadounidenses, incluidos los hombres blancos”, añadió.

Respuesta del New York Times

El New York Times calificó la demanda como políticamente motivada. Danielle Rhoades Ha, portavoz del medio, aseguró que la decisión de contratar a la candidata no estuvo influenciada por raza o género.

“Contratamos a la persona más calificada, y es una excelente editora”, indicó.

El NYT también sostuvo que la denuncia de la EEOC exagera los hechos y que se desvió de las prácticas habituales, centrándose en un único puesto de subdirector entre más de 100 cargos similares.

Experiencia del demandante y antecedentes

De acuerdo a EEOC, el editor afectado trabaja en el New York Times desde 2014, principalmente en la sección internacional, y contaba con experiencia en artículos sobre bienes raíces antes de solicitar el ascenso. La mujer seleccionada, según la demanda, “no tenía experiencia en periodismo inmobiliario”, aunque fue valorada por su perfil racial y de género.

La demanda hace referencia al plan “Llamada a la Acción” del NYT, publicado en 2021, que establecía aumentar en un 50% la presencia de empleados negros y latinos en cargos de liderazgo para 2025. La EEOC señaló que, aunque la meta se habría cumplido en 2022, la empresa continuó priorizando la diversidad en sus contrataciones y ascensos, lo que habría motivado la decisión cuestionada.

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