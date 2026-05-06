Un hombre de Oklahoma mató a su esposa después de que ella lo llamó “patético” y le pidió el divorcio

Un hombre de Oklahoma que asesinó a su esposa después de que ella le dijera que quería el divorcio el año pasado fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Clifton Hampton, de 51 años, se declaró culpable de estrangular a su esposa Christina Hampton, de 47 años, enfermera y madre de tres hijos.

“Era una persona muy querida en la comunidad”, declaró a People el fiscal de distrito del condado de Rogers, Matt Ballard, quien agregó que Christina fue víctima de violencia doméstica.

“La noche de su muerte, ella le había dicho que quería el divorcio”, añadió. “Ella lo llamó patético. A él no le gustó. Quería tener el control, ella se lo arrebató y él respondió cometiendo un acto de violencia sin sentido contra ella. Creemos que, al menos cuando comenzó el ataque, probablemente estaba dormida. Un crimen absolutamente horrible”.

Según una declaración jurada de causa probable obtenida por People, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Rogers fueron informados de una “muerte sospechosa” alrededor de las 7:30 a. m. del 2 de octubre de 2025.

Al llegar a la residencia, los agentes supieron que Clifton había trasladado a su esposa —envuelta en un colchón— a la sala de emergencias del Hospital St. Francis en Vinita, donde falleció.

Christina, vestida con ropa interior y una camiseta, “presentaba lesiones visibles descritas como marcas de arrastre”, afirma la declaración jurada.

Inicialmente, Clifton declaró a los investigadores que ella le había dicho que quería el divorcio y que “las conversaciones sobre el divorcio se prolongaron durante la mayor parte del día anterior, 1 de octubre de 2025, y durante toda la noche hasta la madrugada del 2 de octubre de 2025”.

Llevaban 12 años casados

Clifton afirmó que luego dieron un breve paseo en coche y que Christina “salió del vehículo y se fue en otra dirección, y que él la encontró desplomada y herida al costado de la carretera poco después”.

“Clifton relató una versión de los hechos que contenía flagrantes contradicciones”, señala la declaración jurada.

Posteriormente, confesó a los investigadores que había mentido. La declaración jurada indica que “ambos estaban en la cama después de discutir toda la noche, y que después de que Christina le dijera que era ‘patético’ y que ella y sus amigas se burlaban de él, Clifton se sintió humillado y enfadado, y estranguló a Christina mientras ella estaba acostada en la cama”.

Además, afirmó que su intención al rodear el cuello de Christina con sus manos era “callarla”.

Ballard declaró a People que en Oklahoma la cadena perpetua equivale a 45 años, y que Clifton deberá cumplir el 85% de la condena antes de poder optar a la libertad condicional.

“Esperamos que pase el resto de su vida en prisión”, afirmó. “Ahí es donde debe estar. Es lo que se merece. Ella era una luz en nuestra comunidad, y que su vida haya sido arrebatada de una manera tan horrible es absolutamente absurdo”.

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