Veintinueve jóvenes detenidos por identificaciones falsas en California

Veintinueve jóvenes fueron puestos bajo custodia después de descubrir que llevaban identificaciones falsas en un restaurante de sushi el 23 de abril en la costa central de California, según informó el Departamento de Policía de San Luis Obispo (SLOPD).

En un comunicado, el SLOPD informó que agentes encubiertos del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California detuvieron a los menores de edad en el restaurante HaHa Sushi and Ramen, ubicado en la cuadra 1000 de Olive Street.

En el restaurante, los agentes encubiertos encontraron a un “grupo numeroso de jóvenes” que estaba pidiendo y consumiendo bebidas alcohólicas.

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“De acuerdo con la ley estatal, los agentes contactaron e identificaron a los miembros del grupo, descubriendo que ninguno tenía 21 años y que todos portaban una identificación falsa“, dijo el SLOPD.

La policía de San Luis Obispo envió a oficiales del departamento para prestar asistencia a los agentes del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California.

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“Finalmente, 29 personas fueron citadas y puestas en libertad por posesión de una identificación falsa o fraudulenta“, mencionaron las autoridades locales.

“Seis de estas personas también fueron vistas en posesión de bebidas alcohólicas y fueron arrestadas por posesión de bebidas alcohólicas por un menor de edad”, añadió el SLOPD.

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Todos los jóvenes involucrados en el incidente fueron puestos en libertad después de recibir citatorios para comparecer ante las autoridades.

La policía de San Bernardino dijo que la prevención de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad contribuye a aumentar la seguridad pública al reducir los arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol y los accidentes de tránsito.

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