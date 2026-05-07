El dominicano Jassel Pérez revoluciona España y es la ficha más deseada de la Liga ACB

El escolta dominicano Jassel Pérez, del Covirán Granada, quedará libre si el conjunto andaluz desciende de categoría, pero, en ese supuesto, es muy posible que continúe en España al contar ya con ofertas de otros equipos, afirmó este jueves Óscar Fernández-Arenas, presidente del club que milita en la élite del baloncesto español.

Jassel Pérez se ha convertido con sus buenas actuaciones en una de las estrellas esta temporada del Covirán Granada, colista de la Liga Endesa que podría rubricar su descenso de categoría el próximo fin de semana en caso de derrota en la pista del Casademont Zaragoza.

El rey del pop se adueña del #Top10Toyota 🕺



😜 Pasándose un poquito el límite de velocidad…

¡JASSEL PÉREZ nos deja LA SALVAJADA DE LA JORNADA de la #LigaEndesa! 😱



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Fernández-Arenas precisó en un encuentro con los medios que el escolta dominicano tiene dos años más de contrato con su club, pero la vinculación quedaría extinguida si el equipo no está en la Liga Endesa.

“Sólo podremos disfrutar de él el tiempo que nos queda”, indicó el mandatario del Covirán, quien confirmó que “varios equipos han preguntado por su situación en los últimos meses”.

Jassel Pérez, el rey del pop y un jugón de los buenos 😎🇩🇴



¡El dominicano puso toda su intensidad ante @valenciabasket con sus 1⃣4⃣ puntos, 7⃣ rebotes, 3⃣ recuperaciones y 2⃣4⃣ de valoración, a pesar de la derrota del @CoviranGranada!



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Jassel Pérez fue una apuesta personal de Ramón Díaz, técnico que comenzó la temporada en el banquillo del Covirán Granada, hasta que el pasado enero fue sustituido por el actual entrenador, Arturo Ruiz, quien entonces era su ayudante.

El jugador dominicano empezó el curso cedido en el Grupo Alega Cantabria, de Primera FEB, pero antes de la mitad de la campaña fue recuperado por el Covirán para la Liga Endesa, categoría en la que ha rendido a un gran nivel y en la que todo hace indicar que se quedará en el futuro.

😱 JASSEL PÉREZ



Qué velocidad para acabar con este MATAZO 🔨pic.twitter.com/K4r2DtL01C — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) March 15, 2026

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