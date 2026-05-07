Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Tus números de la suerte son el 11, 24 y 39, y tu color para este 07 de mayo del 2026 es el naranja quemado, pa’ que atraigas abundancia, seguridad y se te quite tantita esa pensadera que luego no te deja ni dormir a gusto. Se viene una etapa bastante movida en tu vida, de esas donde o te pones las pilas o la vida te pasa por encima como tráiler sin frenos. Hay una oportunidad muy buena relacionada con viaje, papeles, cambios o hasta cuestiones fuera del país que te traerán emociones fuertes y muchas ganas de mandar todo al demonio y empezar desde cero en otro lado donde nadie te conozca. Y mira, la verdad no sería mala idea, porque ya necesitas salirte aunque sea un rato de la rutina que traes encima.
Eso sí, bájale dos rayitas al gastadero porque andas comprando pura chingadera que ni ocupas. Que si una oferta, que si algo “porque te lo mereces”, que si nomás ibas a ver y terminaste dejando media quincena. Luego te andas tronando los dedos cuando llegan los recibos y hasta haces cuentas con los centavos del pantalón. Aprende a administrarte porque vienen oportunidades muy buenas en cuestiones de negocio, inversiones o proyectos donde sí puedes ganar buen dinero, pero también puedes perder hasta la dignidad si te avientas sin pensar. No confíes tan rápido en gente que llega hablándote bonito y prometiéndote el cielo, porque hay una persona muy colmilluda cerca de ti que trae intenciones medio raras y podría buscar aprovecharse de tu nobleza.
En cuestiones de amor se te alborota el gallinero. Hay nuevos amores rondándote y uno en especial llegará con palabras dulces, mucha atención y unas mañas que te van a mover hasta las pestañas. El problema no será enamorarte, el problema será darte cuenta a tiempo si esa persona viene a construir contigo o nomás a quitarte la paz mental. Tú luego te emocionas rápido cuando te hacen sentir importante y ahí es donde terminas permitiendo cosas que no deberías. Ya es momento de aprender que el amor bonito no debe doler ni hacerte sentir menos.
Si tienes pareja, vienen momentos intensos donde se hablarán verdades que estaban guardadas desde hace tiempo. Habrá reclamos, sí, pero también reconciliaciones bastante buenas, de esas que terminan quitándose hasta el estrés acumulado. Nomás cuidado con los celos y las inseguridades porque podrías hacer un problemón por algo que ni era para tanto. Aprende a confiar un poquito más y deja de imaginar películas donde ni te dieron papel principal.
En el área laboral vienen cambios importantes. Puede llegar una propuesta, un movimiento o incluso una oportunidad que al principio te dará miedo aceptar porque implica salir de tu zona cómoda. Pero recuerda algo: las mejores cosas de tu vida siempre han llegado cuando te atreves aunque te esté cargando el miedo por dentro. No te detengas por opiniones ajenas porque hay mucha gente que sonríe de frente y te envidia hasta la sombra.
Traiciones se visualizan en amistades. Una persona a la que le abriste las puertas de tu vida podría decepcionarte bien feo por andar hablando de más o queriendo sacar provecho de algo que sabe de ti. No cuentes todos tus planes ni presumas antes de tiempo lo que estás construyendo, porque hay ojos muy puestos sobre tus movimientos. Aprende a poner límites y deja de querer salvar a todo mundo, porque mientras tú ayudas, muchos nomás están viendo qué te sacan.
Este mes será para que despiertes, valores tu tiempo y entiendas que no naciste para andar recogiendo migajas de nadie. Tú naciste para brillar, pero primero necesitas dejar de apagarte por personas que ni hacen el intento por verte feliz.
VIRGO
Tus números de la suerte para este 07 de mayo del 2026 son el 8, 19 y 41, y tu color del día será el vino, pa’ que atraigas seguridad, poder y se te quite esa mala costumbre de cargar problemas que ni tuyos son. Andarás con el carácter medio atravesado y la lengua más filosa que cuchillo cebollero, así que aguas con lo que dices porque podrías acomodar a más de una persona en su lugar… pero también podrías hacer enemigos gratis por hablar desde el coraje y no desde la inteligencia. Y mira, una cosa es poner límites y otra andar aventando veneno nomás porque amaneciste de malas. Aprende a controlar el impulso, porque después andas arrepentido o arrepentida de las cosas que soltaste sin pensar.
Se visualiza una situación bastante incómoda con una amistad que trae el hocico bien suelto hablando de ti o contando cosas que no le corresponden. Esa persona cree que no te das cuenta, pero ya te cayó el veinte desde hace rato. Vas a tener que frenarla en seco y dejarle bien clarito que contigo no se juega ni se anda inventando mamada y media. Ya estuvo suave de permitir que otros quieran pasarse de vivos contigo nomás porque siempre intentas llevar la fiesta en paz. Esta vez vas a sacar carácter y hasta tú mismo te sorprenderás de lo firme que te pondrás.
Hay arreglos de documentos, pagos, trámites o asuntos legales que por fin comenzarán a moverse. Quizá estabas desesperado porque nada avanzaba o sentías que todo se atoraba más que hilo de audífonos en bolsa de señora, pero ahora las cosas empiezan a acomodarse poco a poco. Nomás revisa bien lo que firmas y no confíes ciegamente en promesas porque hay alguien queriendo darte atole con el dedo. Tú eres muy inteligente, Virgo, pero cuando te emocionas también te apendejas tantito y ahí es donde luego te meten goles.
Noticias de una expareja llegarán cuando menos lo esperes. Puede ser mensaje, llamada, indirecta o hasta alguien viniéndote con el chisme completo. Y aunque quieras hacerte el fuerte diciendo que ya no te importa, la verdad es que sí te moverá algo por dentro. No porque sigas enamorado o enamorada, sino porque recordarás todo lo que aguantaste y lo mucho que cambiaste después de esa relación. Lo importante aquí será que no confundas nostalgia con ganas de regresar. Hay historias que ya no deben revivirse ni aunque les reces tres rosarios.
En el amor andarás levantando suspiros sin darte cuenta. Traerás un encanto muy perro y más de una persona va a querer acercarse contigo nomás para probar suerte. Se ven amores de una noche, encuentros intensos y hasta posibilidad de encamamiento con alguien muy cercano, podría ser amistad, vecino o persona con la que llevabas tiempo aventándote miraditas. Y sí, te la vas a pasar bastante bien, pero luego no andes queriendo pedir explicaciones ni exclusividad cuando desde el principio quedó claro que era nomás pa pasar el rato.
Si tienes pareja vienen días bastante buenos donde recuperarán complicidad y momentos que ya hacían falta. Habrá más risas, más cercanía y hasta reconciliaciones después de algunas diferencias que traían cargando desde semanas atrás. Eso sí, deja de querer controlar todo y aprende a confiar un poco más, porque tus inseguridades luego hacen tormenta donde apenas había nubes.
En cuestiones económicas vienen oportunidades muy buenas relacionadas con negocios, ventas o proyectos personales. Los movimientos lunares estarán ayudándote muchísimo para crecer y estabilizarte, pero necesitarás actuar con inteligencia y no contar tus planes antes de tiempo. Hay mucha gente envidiosa alrededor que sonríe de frente mientras desea que te vaya mal. No presumas lo que estás logrando hasta que ya esté bien amarrado.
Tu estado de ánimo mejorará muchísimo y volverás a sentir ganas de arreglarte, salir, convivir y recuperar esa chispa que últimamente traías apagada. Ya era hora de dejar de vivir tan encerrado en pensamientos negativos y empezar a disfrutar más lo bueno que sí tienes. Aprende a descansar, a dormir mejor y a no cargar culpas que no te corresponden. La vida no te está castigando, Virgo, simplemente te está enseñando a dejar de salvar a quienes jamás moverían un dedo por ti.
LIBRA
Tus números de la suerte para este 07 de mayo del 2026 son el 6, el 12 y el 27, y tu color del día será el azul rey, pa’ que atraigas tranquilidad, estabilidad y se te acomoden varias situaciones que traías más revueltas que licuado sin tapa. Ya es momento de que aterrices y te pongas las pilas en serio, porque has dejado muchas cosas para después y luego te andas quejando de que la vida no avanza como quieres. Tú sabes perfectamente qué necesitas hacer para tener ese cuerpazo criminal que tanto sueñas, pero también sabes que no vas a lograr nada tragando como si el mundo se fuera acabar mañana. No se trata nomás de verte bien pa’ presumirte en redes o callarle la boca a tus ex, se trata de sentirte mejor contigo mismo o misma y recuperar esa seguridad que has perdido por andar descuidándote demasiado.
Se vienen tiempos bastante buenos en cuestiones económicas, pero dependerá mucho de qué tan inteligente te pongas con tus decisiones. Porque sí, va a llegar dinerito, oportunidades y hasta posibilidades de mejorar ingresos, pero también se visualizan pérdidas materiales por andar distraído o confiando demasiado en otras personas. Cuida tus pertenencias, revisa bien tus cuentas y no prestes dinero que sabes perfectamente que jamás te van a pagar. Hay una persona muy cercana que podría aprovecharse de tu buena voluntad y luego hacerse bien mensa cuando le cobres.
En el amor se destapan verdades fuertes relacionadas con una expareja. Te vas a enterar de cosas que antes sospechabas pero no tenías confirmadas. Y sí, te vas a emperrar bastante al descubrir cuántas veces te vieron la cara o te hicieron de chivo los tamales mientras tú ahí de fiel creyendo cuentos baratos. Pero mira, aunque te duela el ego, también será una liberación porque por fin dejarás de idealizar a alguien que no valía ni la mitad de lo que tú entregabas. A veces Dios te quita personas no porque no las merezcas, sino porque mereces algo mucho mejor.
Si estás soltero o soltera vienen propuestas bastante interesantes. Hay alguien rondándote que trae intenciones serias y ganas reales de conocerte bien. El problema es que tú luego te haces del rogar o te saboteas solito pensando que todos vienen a dañarte. Aprende a darte la oportunidad de sentir otra vez sin andar comparando a la gente nueva con personas del pasado. Eso sí, no entregues todo tan rápido porque luego terminas encariñándote antes de tiempo y ahí es donde te lleva la fregada.
Eventos importantes se aproximan y ahí vas a descubrir la verdadera cara de varias personas. Gente que juraba quererte podría mostrarte envidia, falsedad o simplemente darse la vuelta cuando más los necesites. Y mira, aunque duela, qué bueno que pase de una vez para que dejes de cargar personas que no aportan nada a tu vida. Ya no tengas miedo de mandar a la chingada a quien solo te roba paz mental. Tú no naciste para andar aguantando malas vibras, desplantes ni migajas de cariño.
En cuestiones familiares habrá preocupación por la salud de una persona cercana que podría caer en cama o pasar por un momento delicado. No te desesperes ni te pongas en lo peor porque saldrá adelante, pero sí necesitará mucho apoyo emocional de la familia. Aprovecha esta situación para acercarte más a los tuyos y dejar de hacerte el distante, porque luego te absorben tanto los problemas externos que descuidas a quienes sí valen la pena.
También andarás muy sensible emocionalmente aunque quieras hacerte el fuerte. Habrá noches donde pensarás demasiado las cosas y hasta te sentirás cansado de cargar responsabilidades, decepciones y preocupaciones. Pero recuerda algo: no estás derrotado, solo estás aprendiendo a poner prioridades y a dejar de desgastarte por quien jamás hizo nada por ti.
Este mayo viene a enseñarte que primero estás tú, luego tú y después también tú. Deja de mendigar amor, atención y respeto. Quien quiera estar contigo lo demostrará sin ponerte a competir, sin confundirte y sin hacerte sentir insuficiente. Y quien no… que siga su camino y no estorbe.
ESCORPIÓN
Tus números de la suerte para este 07 de mayo del 2026 son el 3, 17 y 28, y tu color del día será el negro con rojo, pa’ que atraigas poder, cierres ciclos como se debe y mandes lejitos toda la energía culera que te ha estado rodeando últimamente. Andarás en una etapa medio rara donde por fuera te harás el fuerte, el frío y el que ya superó todo, pero por dentro traerás una tormenta emocional bien cabrona que ni tú mismo sabrás cómo acomodar. Y mira, ya es momento de dejar de fingir que no te afectan las cosas. Tú sientes demasiado, aunque quieras aparentar que te vale madre todo.
Cambios importantes se visualizan en el área sentimental y la verdad no todos serán fáciles. Hay traiciones que saldrán a la luz o situaciones que terminarán de abrirte los ojos sobre personas en las que todavía confiabas. Lo peor no será lo que hagan, sino darte cuenta de que las señales ya estaban ahí desde hace mucho y tú decidiste ignorarlas por amor, costumbre o simple necedad. Vas a batallar para volver a creer en alguien porque quedaste decepcionado o decepcionada de varias situaciones que te hicieron sentir poca cosa. Pero tampoco quieras cerrar el corazón por completo, porque no toda la gente viene a destruirte.
Hay una persona cerca de ti que sí ha demostrado cariño sincero, apoyo y lealtad, pero tú andas tan desconfiado que hasta dudas cuando alguien te trata bonito. Aprende a diferenciar entre quien te da paz y quien solo te da ansiedad disfrazada de emoción. Ya basta de enamorarte de personas imposibles o de historias donde siempre terminas salvando a alguien mientras tú te quedas vacío.
En cuestiones económicas andarás algo presionado. Gastos inesperados, pagos atrasados o compromisos que no tenías contemplados podrían traerte con el Jesús en la boca. Y la verdad, tú también tienes la culpa porque luego gastas en pura tontería nomás para sentirte mejor un rato. Que si la salida, que si la comprita impulsiva, que si “me lo merezco”. Sí te lo mereces, pero también mereces estabilidad y tranquilidad. Así que ponte las pilas con tus finanzas porque si sigues administrándote con las patas, te va a llevar la fregada más rápido de lo que imaginas.
Cerrarás ciclos importantes con ciertas personas. Algunos se irán porque ya no encajan en tu vida y otros porque tú mismo entenderás que seguir ahí solo te estaba desgastando. Aunque aparentes seguridad, la realidad es que andarás más perdido que nunca, cuestionándote hacia dónde vas, qué quieres realmente y qué demonios estás haciendo con tu vida. Pero no te espantes, Escorpión, porque a veces perderse también es parte del camino para encontrarse.
Necesitas volver a soñar. Últimamente has vivido más sobreviviendo que disfrutando, más preocupado que ilusionado, y eso poco a poco te ha ido apagando el brillo. Necesitas metas nuevas, proyectos, motivaciones y personas que sumen en lugar de quitarte energía. Hay alguien que podría convertirse en apoyo importante para ti, pero primero debes dejar de cargar tantas heridas del pasado o terminarás alejando hasta a quien sí quiere quedarse.
En familia y amistades habrá ciertas faltas de respeto que te harán explotar. Ya no vas a permitir comentarios ofensivos, críticas disfrazadas de consejos ni actitudes donde minimicen lo que sientes. Y qué bueno, porque ya era hora de que pusieras límites. Tú siempre estás para todos, pero cuando eres tú quien necesita apoyo muchas veces te dejan solo o sola resolviendo el desastre emocional por tu cuenta.
Entrarás por momentos en un ciclo medio depresivo donde sentirás cansancio emocional, flojera de convivir y ganas de aislarte del mundo. No te encierres tanto ni te hundas en pensamientos negativos porque ahí sí podría valer madre todo lo que has construido. Necesitas moverte, distraerte, salir, hablar y dejar de tragarte todo lo que sientes. Recuerda que pedir ayuda no te hace débil.
También vienen cambios buenos y muy dignos de ti. Habrá oportunidades para crecer, sanar y recuperar seguridad en ti mismo o misma. La vida no te está castigando, solo te está enseñando a dejar de conformarte con migajas. Tú naciste para cosas grandes, pero primero necesitas aprender a elegirte a ti antes que a cualquier otra persona.
PISCIS
Tus números de la suerte para este 07 de mayo del 2026 son el 7, 16 y 30, y tu color del día será el morado, pa’ que atraigas intuición, calma y se te acomoden varias ideas que traes más revueltas que licuado de señora con nervios. Ya es momento de que abras bien los ojos y entiendas algo importante: no puedes salvar a quien ni siquiera quiere ayudarse solo. Tú tienes el corazón demasiado noble y siempre andas queriendo resolverle la vida a medio mundo mientras la tuya se te está haciendo pedazos por ratos. Aprende a preocuparte primero por ti, por tus emociones, por tus metas y por tu paz mental antes de andar cargando problemas ajenos que ni te corresponden.
Vienen oportunidades bastante buenas para ti, sobre todo relacionadas con amistades, reuniones, salidas y conexiones nuevas. Vas a andar muy solicitado o solicitada, pero no te emociones tanto porque muchas personas se acercarán más por conveniencia que por cariño sincero. Habrá mucha fiesta, mucha peda y ambiente bastante movido donde hasta se te va olvidar por momentos todo el estrés que traías encima. Y sí, también se visualizan aventuras, coquetería y una energía bastante traviesa donde vas andar soltando sonrisitas y miraditas que podrían terminar en algo más intenso. Nomás cuidado con revolver calentura con sentimientos porque luego acabas encariñándote con quien solo quería pasar el rato.
Aunque siempre presumes que no necesitas de nadie para ser feliz, la realidad es otra muy distinta. Hay momentos del día donde la soledad te pega fuerte y empiezas a sentirte vacío o vacía aunque estés rodeado de gente. Y ahí es donde te gana la pensadera, los recuerdos y hasta cierta tristeza que luego te hace encerrarte emocionalmente. Necesitas dejar de hacerte el fuerte todo el tiempo. No tiene nada de malo aceptar que a veces extrañas cariño, apoyo o simplemente alguien con quien hablar sin sentirte juzgado.
En cuestiones laborales vienen movimientos importantes. Tu chingado trabajo empieza a darte señales de crecimiento y podrías recibir aumento, reconocimiento o incluso una propuesta que mejore muchísimo tus ingresos. Eso sí, tendrás que ponerte más responsable porque luego andas dejando todo para después y esperando que las oportunidades te caigan del cielo. Tú tienes muchísimo talento, Piscis, pero a veces la flojera emocional o la inseguridad terminan frenándote más que cualquier enemigo.
En cuestiones familiares necesitas acercarte más a los tuyos. Hay heridas del pasado que todavía siguen ahí aunque todos finjan que ya no pasa nada. Una conversación pendiente o un momento importante podría ayudarte a sanar muchas cosas que vienes cargando desde hace tiempo. Deja el orgullo tantito de lado y aprende a demostrar más lo que sientes, porque luego la gente piensa que no te importa nada cuando en realidad eres quien más se preocupa por todos.
También vienen cambios importantes en tu manera de ver la vida. Últimamente te complicas demasiado las cosas y haces tormenta donde apenas había llovizna. Te derrotas muy rápido cuando algo no sale como quieres y luego te quedas esperando que alguien llegue a levantarte el ánimo o resolverte el problema. Pues no, mi ciela, así no funciona la vida. Necesitas aprender a ser más fuerte emocionalmente y dejar de permitir que cualquier tropiezo te tumbe por completo.
En el amor hay posibilidades de conocer a alguien que poco a poco comenzará a mover tus emociones. Será una persona distinta a las que normalmente te atraen y precisamente por eso podría sorprenderte bastante. Si tienes pareja vienen momentos donde necesitarán hablar claro y dejar atrás inseguridades o reclamos absurdos que solo desgastan la relación. No quieras controlar todo ni hacer dramas por situaciones que ni valen la pena.
Cuida mucho tu descanso y tus emociones porque podrías traer ansiedad acumulada y cambios fuertes de humor. Date tiempo para ti, arréglate, sal, escucha música, conecta contigo mismo o misma y deja de esperar que otros llenen vacíos que solamente tú puedes sanar. Este mayo viene a enseñarte que cuando aprendes a levantarte solo, ya nadie puede venir a destruirte tan fácilmente.
ACUARIO
Tus números de la suerte para este 07 de mayo del 2026 son el 4, 13 y 25, y tu color del día será el plateado, pa’ que atraigas claridad, inteligencia y se te acomoden varias cuestiones que traías atoradas desde hace semanas. Andarás entrando en una etapa donde por fin empezarás a entender quién sí vale la pena en tu vida y quién solo llegaba cuando necesitaba algo. Y mira, ya era hora porque luego tú te desgastas demasiado por personas que ni hacen el intento de quedarse cuando realmente las necesitas.
Los amores a distancia empiezan a debilitarse más que señal de internet en rancho. Hay enfriamiento, dudas y una sensación rara de que algo ya no está fluyendo igual. Si tienes una relación así, será importante hablar claro y dejar de hacerse tontos fingiendo que todo está perfecto cuando los dos saben que algo cambió. También existe posibilidad de conocer a alguien de otra ciudad o incluso por redes sociales, pero esto será más pasión y aventura que sentimientos reales. Habrá mucha química, muchas ganas y encuentros bastante intensos, pero no te confundas pensando que ya encontraste al amor de tu vida nomás porque te habló bonito y te movió el tapete.
En cuestiones económicas un negocio o proyecto que traes rondando en la cabeza podría convertirse en la solución que tanto estabas buscando. Tú tienes creatividad de sobra, pero luego te gana la flojera o el miedo al fracaso. Ya deja de poner excusas y empieza a mover las manos porque vienen oportunidades muy buenas para generar más dinero y hasta realizar ese viaje que traes planeando desde hace tiempo. Eso sí, administra mejor tus gastos porque luego inviertes tiempo, energía y dinero en puras tonterías que no te dejan absolutamente nada bueno.
Un trámite, documento o asunto legal podría atrasarse o no salir como esperabas. No te desesperes ni hagas berrinche porque solo terminarás estresándote más. Mejor revisa bien todo, pregunta las veces necesarias y toma precauciones para que después no andes con las carreras de último momento. Aguas también con firmar cosas sin leerlas porque podrías cometer un error que después te salga caro.
A mediados de semana andarás mucho más relajado y con ganas de convivir, salir y despejarte de tanto pensamiento pesado. Aprovecha esa energía para enfocarte en cosas productivas y dejar de desperdiciar tus talentos en personas o situaciones que solo te drenan emocionalmente. Tú tienes muchísimo potencial, Acuario, pero a veces eres experto en sabotearte solo invirtiendo tus emociones donde no debes.
Los amores de una noche seguirán apareciendo como mosquitos en foco prendido. Y sí, te encanta la aventura y la emoción del momento, pero bájale dos rayitas al desmadre porque luego terminas metiéndote en situaciones complicadas o encariñándote con personas que ni saben lo que quieren. Disfruta, sí, pero también aprende a cuidar tu corazón y tu energía porque no todo mundo merece entrar tan fácil en tu vida.
No te tomes tan apecho comentarios o bromas de amistades porque andarás muy sensible y cualquier cosita podría hacerte explotar. A veces la gente habla sin pensar y tú luego haces novelas completas en la cabeza. Respira, relájate y deja de engancharte con tonterías que ni deberían quitarte la paz.
También se visualizan ganas de venganza o deseos de cobrarte ciertas traiciones del pasado. Pero mira, las venganzas frías no te van a llevar a ningún lado. El karma ya anda haciendo su trabajo y tarde o temprano cada quien recibe lo que merece. Tú mejor enfócate en crecer, sanar y demostrar con hechos que puedes salir adelante sin necesidad de rebajarte al nivel de nadie.
Este mayo viene a enseñarte que tu energía vale demasiado como para seguir regalándola a personas que no saben cuidarla. Aprende a elegir mejor tus batallas, tus amistades y hasta tus amores. Porque cuando empiezas a poner límites, la vida entera comienza acomodarse a tu favor.
CAPRICORNIO
Tus números de la suerte para este 07 de mayo del 2026 son el 9, 14 y 31, y tu color del día será el café oscuro, pa’ que atraigas estabilidad, fuerza mental y se te quite tantita esa mala costumbre de cargar el mundo entero en los hombros como si fueras santo milagroso. Vienen días donde las emociones van andar más intensas de lo normal y podrías comenzar a desarrollar sentimientos bastante fuertes por una amistad. El problema no será enamorarte, el problema será no saber si la otra persona siente lo mismo o nomás te trae ahí porque le encanta la atención que le das. Así que llévate las cosas con calma y no te avientes de cabeza nomás porque te hablaron bonito dos veces seguidas.
Tú luego te emocionas demasiado rápido cuando alguien te hace sentir importante y ahí es donde terminas lastimándote solito o solita. Aprende a observar más las acciones que las palabras porque hay personas muy buenas para ilusionar, pero pésimas para comprometerse. No repitas errores del pasado ni vuelvas a caer en relaciones donde tú das todo mientras la otra persona apenas y mueve un dedo por ti. Ya no estás para mendigar cariño ni andar rogando atención.
Necesitas aprender a ver la vida de manera distinta. Últimamente te has estado atorando demasiado en pensamientos negativos, en recuerdos y en situaciones absurdas que lejos de ayudarte solo te quitan energía y ganas de seguir avanzando. Hay momentos donde tú mismo te conviertes en tu peor enemigo porque dudas de todo lo que haces y luego te paralizas por miedo a equivocarte. Pues déjame decirte algo: peor error es quedarte quieto viendo cómo otros sí cumplen lo que tú solo te atreves a imaginar.
Ve tras tus sueños y metas con más fuerza que nunca. Este mayo trae oportunidades bastante buenas para crecer en cuestiones laborales y económicas, pero necesitarás actuar y dejar de esperar el momento “perfecto”, porque ese nunca llega. Tú tienes muchísimo potencial, Capricornio, pero a veces te exiges tanto que terminas cansándote antes de empezar. Aprende a confiar más en tus capacidades y deja de compararte con los demás.
En cuestiones sentimentales podrías cometer errores importantes con una persona que te interesa si sigues actuando desde el orgullo o la inseguridad. Hay alguien que quiere acercarse a ti, pero tus cambios de humor o tu costumbre de hacerte el fuerte podrían alejarle. Baja un poquito la guardia y permite que las personas conozcan tu lado más noble, porque aunque aparentes dureza, por dentro eres más sensible de lo que imaginas.
Vienen momentos muy bonitos en familia que deberás aprovechar al máximo. Habrá reuniones, convivencias o situaciones que te harán recordar lo importante que es valorar a quienes siempre han estado contigo. Deja de guardarte tanto lo que sientes y aprende a demostrar cariño mientras puedes, porque luego el tiempo pasa y uno se queda arrepentido de no haber abrazado más, hablado más o dicho lo mucho que quería a ciertas personas.
Tu actitud positiva será clave para cumplir objetivos que parecían imposibles. Cuando tú decides enfocarte de verdad, no hay quien te detenga. El problema es que a veces te gana el cansancio emocional y empiezas a pensar que nada vale la pena. Sacúdete esas ideas de la cabeza porque vienen cambios muy buenos para ti y sería una lástima que por miedo o inseguridad dejaras ir oportunidades importantes.
Se visualiza también una decepción bastante fuerte por parte de una amistad. Vas a enterarte de comentarios o chismes que esa persona ha hecho sobre ti y eso te dolerá muchísimo porque jamás imaginaste que alguien tan cercano pudiera hablar así de ti. Pero mira, mejor descubrirlo ahora que seguir rodeándote de personas falsas que solo sonríen de frente mientras te entierran por la espalda.
Y si no tienes perro o perra que te ladre últimamente no es porque estés feo o fea, sino porque te has puesto demasiado inaccesible. Andas tan concentrado en tus problemas o tan encerrado en tu mundo que hasta pareces semáforo en rojo emocional. Relájate tantito, arréglate más, sal, convive y deja que la gente se acerque. Porque sí hay alguien interesado en ti, pero también necesita señales de que no lo vas a mandar al demonio a la primera oportunidad.
SAGITARIO
Tus números de la suerte para este 07 de mayo del 2026 son el 3, el 2 y el 1, y tu color del día será el amarillo mostaza, pa’ que atraigas energía positiva, claridad y se te quite la flojera emocional que luego cargas como costal de papas. Ya es momento de que empieces a cuidar más tu salud porque tu cuerpo te anda mandando señales y tú sigues haciéndote bien menso o mensa pensando que “se te va pasar”. Aguas con problemas relacionados con presión, azúcar o malos hábitos alimenticios porque si sigues tragando a deshoras, desvelándote y metiéndole pura chatarra al cuerpo, luego no andes chillando cuando el organismo te cobre factura.
Traes demasiadas preocupaciones acumuladas y eso también está afectando tu salud emocional. Necesitas descansar más, tomar agua, moverte un poquito y dejar de vivir acelerado todo el tiempo. Tú eres de las personas que siempre quieren resolver todo rápido y al final terminas más agotado que licuadora de fondita. Aprende a bajar el ritmo porque no todo se resuelve corriendo.
Si tienes pareja o ese “pior es nada” que ahí anda acompañándote, tendrás que ponerte bastante las pilas porque la otra persona empieza a sentirse decepcionada o distante. Y la verdad, no es tanto por falta de amor, sino porque últimamente has estado muy ausente emocionalmente. A veces estás físicamente presente pero mentalmente andas en otro planeta. Necesitas volver a conectar, escuchar más y dejar de dar por hecho que la gente se quedará contigo nomás porque sí.
No tengas miedo a cambiar ciertas actitudes negativas que vienes cargando desde hace tiempo. Estás madurando muchísimo y eso te hará entender varias cosas sobre el amor, la vida y las personas. Hay verdades que antes no querías aceptar y ahora poco a poco irás comprendiendo aunque te duelan el orgullo y el corazón. A veces crecer implica soltar amistades, relaciones y hábitos que ya no van contigo.
No te quedes con ganas de nada en esta vida. Este mayo viene cargado de oportunidades para disfrutar, salir, conocer personas nuevas y vivir experiencias que te harán sentir más vivo o viva que nunca. Tú naciste para explorar, para moverte y para comerte el mundo a puños, pero últimamente te has estado limitando demasiado por miedo al qué dirán o por inseguridades que ni al caso.
Cambios bastante buenos llegan a todas las áreas de tu vida. En el trabajo podrían abrirse puertas importantes y hasta surgir propuestas que te acerquen más a sueños o metas que tenías pendientes. Pero necesitarás actuar con inteligencia y no andar contando tus planes antes de tiempo porque hay mucha gente envidiosa alrededor esperando que algo te salga mal para sentirse mejor consigo mismos.
Precisamente hablando de envidias, traes cargando energía bastante pesada por parte de amistades o personas de tu trabajo. Hay ojos muy puestos sobre ti y no todos son de admiración. Algunos quisieran tener tu facilidad para levantarte después de cada golpe y por eso te tiran indirectas o mala vibra. Tú ignóralos y sigue avanzando, porque mientras ellos pierden tiempo criticando, tú vas construyendo algo mucho más grande.
También se visualiza un accidente o situación complicada relacionada con amistad o familiar cercano. No será algo grave, pero sí te sacará bastante de onda y te hará valorar más a las personas que tienes cerca. Aprovecha para acercarte más a tu familia y dejar de postergar visitas, llamadas o convivencias importantes.
En el amor andarás bastante coqueto o coqueta y no faltarán propuestas medio peligrosas que podrían terminar en aventuras intensas. Nomás cuidado con jugar con sentimientos ajenos o prometer cosas que ni tú sabes si puedes cumplir. Disfruta, sí, pero no hagas daño nomás por aburrimiento o calentura.
Este mayo viene a enseñarte que tienes muchísimo potencial, Sagitario, pero necesitas dejar de sabotearte con excesos, malas decisiones y pensamientos negativos. Cuando aprendes a enfocarte de verdad, no hay sueño que se te resista.
ARIES
Tus números de la suerte para este 07 de mayo del 2026 son el 2, el 7 y el 9, y tu color del día será el rojo intenso, pa’ que atraigas pasión, decisión y se te quite tantita la indecisión que luego traes cargando como si fuera mochila escolar llena de piedras. Se visualiza el reencuentro con una amistad que tienes muchísimo tiempo sin ver y la verdad te va a mover más de lo que imaginas. Puede que al principio pienses que será algo sin importancia, pero esa persona llegará a remover recuerdos, emociones y hasta ciertas ganas de revivir momentos que creías superados. Y aguas, porque donde hubo fuego luego quedan brasitas escondidas esperando cualquier soplido.
Ya es momento de que cambies tu manera de pensar sobre el futuro. Tú solito o solita te has estado frenando con pensamientos negativos, dudas y miedos que ni al caso. Te la pasas diciendo que quieres lograr cosas grandes, pero luego te gana la flojera, la inseguridad o las ganas de dejar todo para mañana. Y mira, el año sigue avanzando y tú todavía no concretas varias metas que juraste empezar desde enero. Ponte las pilas porque el tiempo no espera a nadie y después andarás lamentándote por oportunidades que dejaste pasar.
Un proyecto relacionado con ventas, redes sociales, negocios o emprendimiento podría convertirse en la llave que necesitas para mejorar muchísimo tus ingresos. Hay buena energía para generar dinero, pero necesitarás moverte y dejar de esperar a que todo llegue fácil. Tú tienes talento para convencer, caer bien y vender ideas, pero también necesitas disciplina porque luego empiezas con todo y a la mitad ya andas aburrido queriendo otra cosa.
Es momento de deshacerte de gente pendeja que nomás se aparece cuando ocupa favor, dinero, atención o compañía. Tú eres muy noble y muchas veces permites que personas interesadas entren a tu vida porque te da miedo quedarte solo o sola. Pero déjame decirte algo: peor soledad es rodearte de personas falsas que solo te usan mientras les conviene. Aprende a poner límites y deja de regalar tu energía a quien no hace ni el mínimo esfuerzo por cuidarte.
Antes de tomar cualquier decisión importante piensa bien las cosas. Andarás algo impulsivo y podrías cometer errores por actuar desde el enojo o la desesperación. Respira profundo y analiza todo con cabeza fría, sobre todo en cuestiones de amor y trabajo. Hay situaciones que parecen urgentes, pero realmente pueden esperar un poquito más.
En el amor necesitas bajarle tantito a la intensidad porque tu problema es que te enamoras rapidísimo. Te hablan bonito dos días y ya andas imaginando boda, hijos y hasta qué apellido se escucharía mejor. Y no, Aries, así no funciona esto. Esa necesidad tan grande de sentir cariño viene mucho de tu miedo a la soledad. Aprende primero a disfrutar tu propia compañía antes de querer llenar vacíos con cualquier persona que te dé atención.
Posibilidad de faje o situación bastante intensa con una amistad en esta semana. Y aunque empezarás diciendo que nomás será juego o desahogo, las cosas podrían subir bastante de temperatura. Nomás cuidado con mezclar sentimientos porque después no sabrás ni cómo actuar y terminarás haciendo un drama donde ni había necesidad.
Si estás saliendo con alguien podrías sentir que algo falta para que la relación termine de darse bien. La realidad es que no es la otra persona, eres tú quien todavía carga miedos, inseguridades y desconfianza por experiencias pasadas. Mientras no sanes eso, cualquier relación te va parecer incompleta aunque la otra persona haga todo bien.
En cuestiones familiares habrá momentos importantes donde necesitarás demostrar más apoyo y paciencia. Una conversación o convivencia podría ayudarte a recuperar cercanía con alguien que sentías distante desde hace tiempo. Aprovecha esos momentos porque luego uno da por hecho a la familia y cuando menos acuerda ya pasó el tiempo.
Este mayo viene a enseñarte que no puedes seguir viviendo nomás reaccionando a lo que pasa. Ya es hora de tomar el control de tu vida, dejar de sabotearte y empezar a construir el futuro que tanto dices merecer. Porque sí lo mereces, pero también necesitas actuar como alguien que realmente quiere alcanzarlo.
TAURO
Tus números de la suerte para este 07 de mayo del 2026 son el 1, el 3 y el 5, y tu color del día será el verde esmeralda, pa’ que atraigas abundancia, estabilidad y se te abran caminos en cuestiones de dinero y trabajo. Andarás con una suerte bastante buena encima, de esas que no se ven todos los días, así que aprovecha porque lo que empieces en estas fechas tiene muchas posibilidades de crecer y darte resultados positivos más rápido de lo que imaginas.
Proyectos relacionados con amistades o personas cercanas comenzarán a tomar fuerza y existe la posibilidad de que te inviten a formar parte de algo importante. No te cierres ni digas que no nomás por miedo o flojera, porque una de esas oportunidades podría ayudarte muchísimo a mejorar ingresos o abrirte puertas que llevabas tiempo buscando. Tú tienes talento, inteligencia y muchísima capacidad, pero luego te gana el conformismo y ahí es donde dejas pasar oportunidades bastante buenas.
Se viene una ola de bendiciones muy fuertes para ti, pero necesitarás ponerte las pilas y actuar con más seguridad. La vida te está dando señales claras de crecimiento y estabilidad, sin embargo tú sigues dudando demasiado de ti mismo o misma. Aprende a confiar más en lo que haces y deja de pedir aprobación para todo. No ocupas que nadie venga a decirte que eres capaz, porque ya lo eres desde hace muchísimo tiempo.
Tu expareja podría buscarte nuevamente intentando regresar o mantenerse presente en tu vida. Y aunque una parte de ti todavía siente curiosidad o nostalgia, la verdad es que no vale la pena volver a tropezar con la misma piedra. Ya bastante aprendiste de esa relación como para repetir errores. Tú mereces algo más tranquilo, más sincero y menos desgastante. Así que no confundas extrañar con querer regresar.
Vienen días más relajados donde por fin podrás descansar un poco de tanto estrés y preocupaciones. Aprovecha ese tiempo para meditar, analizar tus metas y preguntarte sinceramente hacia dónde quieres llevar tu vida. Porque luego te acostumbras tanto a sobrevivir y resolver problemas que se te olvida disfrutar lo bueno que sí tienes alrededor.
En cuestiones de trámites, firmas o documentos vienen cambios bastante buenos. Algo que estaba detenido comenzará a moverse y eso te quitará un peso enorme de encima. Eso sí, revisa bien todo antes de firmar o aceptar cualquier acuerdo porque podrías cometer errores por exceso de confianza.
También vienen cambios importantes tanto positivos como negativos y aquí el detalle será aprender a responsabilizarte más de tus actos. Algunas veces haces cosas impulsivamente y luego cuando llegan las consecuencias te haces el sorprendido o sorprendida. Tú sabes perfectamente cuándo actúas bien y cuándo nomás andas haciendo desmadre emocional. Deja de tirar la piedra y esconder la mano porque eso solamente hace que pierdas credibilidad ante personas importantes para ti.
En el amor andarás algo más tranquilo o tranquila, pero eso no significa que no habrá movimiento. Hay alguien observándote mucho más de lo que imaginas y poco a poco podría comenzar a acercarse con otras intenciones. Si tienes pareja vienen momentos bastante buenos donde se fortalecerá la relación y habrá más estabilidad emocional. Nomás cuidado con celos o reclamos innecesarios porque podrías arruinar momentos bonitos por pensar cosas que ni son.
Momentos muy importantes se aproximan para ti porque comenzarás a concretar algo que llevabas muchísimo tiempo deseando. Puede tratarse de trabajo, dinero, casa, viaje o una meta personal que por fin empieza a tomar forma. Todo el esfuerzo que has hecho poco a poco comenzará a dar frutos y eso te devolverá la confianza que habías perdido.
Este mayo viene a enseñarte que las cosas buenas sí llegan, pero no a quienes se quedan sentados esperando milagros. Tú tienes todo para crecer, avanzar y construir algo grande, Tauro, pero necesitas dejar de sabotearte con miedo, inseguridad y comodidad.
GÉMINIS
Tus números de la suerte para este 07 de mayo del 2026 son el 3, el 6 y el 8, y tu color del día será el azul eléctrico, pa’ que atraigas claridad mental, seguridad y se te acomoden varias ideas que traes más revueltas que cables de cargador en bolsa. Ya es momento de que te sueltes la lengua y empieces a decir las cosas como son, sin tanto rodeo ni miedo a incomodar gente. Tú muchas veces te quedas callado nomás por evitar problemas, pero luego terminas explotando peor porque te tragas emociones, corajes y decepciones hasta que ya no puedes más. Pues no, mi ciela, este mayo viene a enseñarte que quien realmente te quiere sabrá soportar tus verdades sin hacerte sentir culpable.
No es momento de privarte de nada ni de andar guardándote sentimientos. Si algo te molesta, dilo. Si alguien te gusta, demuéstralo. Y si ya te cansaste de ciertas personas o situaciones, también házselo saber. La vida se va demasiado rápido como para seguir fingiendo sonrisas o aguantando cosas que te drenan la energía. Vienen cambios bastante fuertes y aunque al principio podrían sacarte de onda o desesperarte, terminarán acomodando muchas piezas que ya no estaban funcionando en tu vida.
Hay momentos en que no le encuentras sentido a lo que haces y empiezas a sentirte perdido o confundido, pero eso pasa porque traes demasiadas cosas atoradas en la cabeza. Deja de martirizarte por tonterías del pasado o preocupaciones de un futuro que ni existe todavía. Tú tienes la mala costumbre de adelantarte a tragedias imaginarias y sufrir por situaciones que jamás suceden. Aprende mejor de tus errores y deja de permitir que personas mediocres quieran hacerte sentir menos de lo que realmente vales.
Eres mucho más fuerte de lo que piensas y siempre terminas logrando lo que te propones, aunque tardes o aunque el camino se complique. Estas semanas serán clave para que vuelvas a enfocarte en tus metas, sueños y proyectos. Ya deja de esperar que alguien venga a resolverte la vida o darte motivación, porque si tú no haces las cosas por ti, nadie las hará. Hay una energía muy buena para cuestiones laborales, cambios económicos y oportunidades relacionadas con ventas, redes o negocios personales.
En el amor vienen movimientos importantes que te van a mover hasta las pestañas. Poco a poco comenzarás a desarrollar sentimientos bastante fuertes por una persona con la que empezarás a convivir más seguido. Y aunque quieras hacerte el interesante diciendo que “nada que ver”, la realidad es que tu corazón ya empezó a caer redondito. Lo que más miedo te da no es enamorarte, sino volver a ser traicionado o terminar lastimado como antes. Pero también necesitas entender que no todas las personas vienen a romperte el corazón.
Esa persona comenzará a demostrarte con hechos que sí le interesas y eso te pondrá nervioso o nerviosa porque ya te habías acostumbrado a desconfiar de todo mundo. Habrá mucha química, muchas conversaciones intensas y hasta momentos donde sentirás mariposas bien cabronas aunque te hagas el fuerte. Y sí, aunque lo niegues, vas a terminar hasta las chanclas por esa persona.
Si tienes pareja, vienen días donde necesitarán hablar claro y dejar de esconder molestias o inseguridades. No hagas dramas por cosas pequeñas ni quieras sacar pleito por cualquier tontería porque podrías desgastar una relación que todavía tiene mucho futuro. Aprende a escuchar más y a controlar tus cambios de humor porque luego ni tú te aguantas.
En cuestiones familiares habrá momentos importantes donde necesitarás mostrar más apoyo y paciencia. Una persona cercana podría necesitar consejo o simplemente sentirse escuchada. Tú tienes una manera muy especial de ayudar a los demás aunque a veces ni te des cuenta.
También vienen cambios en tu estado emocional. Habrá días donde te sentirás motivado y otros donde no tendrás ganas ni de levantarte de la cama. No te asustes, es parte del proceso de acomodar tu vida y entender qué quieres realmente para tu futuro. Nomás no te encierres tanto en tus pensamientos porque luego haces novelas enteras en la cabeza y acabas más cansado emocionalmente.
Este mayo viene a enseñarte que ya no puedes seguir viviendo con miedo al fracaso, al rechazo o a quedarte solo. Tú naciste para brillar, Géminis, pero primero necesitas dejar de apagarte por personas y situaciones que ni merecen tu energía.
CÁNCER
Tus números de la suerte para este 07 de mayo del 2026 son el 2, el 7 y el 1, y tu color del día será el blanco aperlado, pa’ que atraigas tranquilidad, protección y se te acomoden varias emociones que últimamente traes más revueltas que cajón de tiliches. Vienen cambios bastante buenos para tu vida, pero necesitarás ponerte las pilas y dejar de sabotearte con pensamientos negativos porque luego tú mismo o misma te conviertes en tu peor enemigo. Tienes muchísimo potencial para lograr todo lo que te propones, pero a veces te gana la flojera emocional, el miedo o las ganas de quedarte encerrado lamentándote por cosas que ni solución tienen.
Un viaje está por consolidarse y te la vas a pasar bastante bien. Será una oportunidad perfecta para despejarte, cambiar de ambiente y sacudirte tanta energía pesada que vienes cargando desde hace semanas. Incluso podrías conocer personas interesantes o reconectar contigo mismo o misma de una manera que ya necesitabas. Ya te hacía falta salir de la rutina y dejar de vivir tan encerrado en tus emociones.
Eso sí, cuida mucho la parte de piernas, cadera y espalda porque podrías sufrir alguna molestia, caída o accidente por andar distraído o queriendo hacer veinte cosas al mismo tiempo. Baja tantito el ritmo y aprende a escuchar tu cuerpo porque luego te haces el fuerte hasta que ya no puedes ni moverte bien.
Aguas con una noticia o chisme que llegará a tus oídos porque será completamente falsa y solo buscará ponerte de malas o hacerte reaccionar impulsivamente. No creas todo lo que te cuentan y deja de engancharte tan rápido con comentarios ajenos. Hay gente muy aburrida que disfruta mover el avispero nomás para ver problemas donde ni los había.
Una amistad se acercará contigo para contarte una situación complicada que está viviendo y necesitará consejo. Tú tienes el don de escuchar y hacer sentir mejor a las personas, pero tampoco quieras cargar problemas ajenos como si fueran tuyos. Aprende a apoyar sin absorber toda la energía negativa de los demás porque luego terminas agotado emocionalmente.
En cuestiones de amor ya empiezas a querer algo más serio, estable y formal. El problema es que muchas veces no te das el valor que mereces y permites que te den migajas emocionales mientras tú entregas el corazón completo. Si no aprendes a darte a respetar jamás te tomarán en serio. Deja de conformarte con personas que solo te buscan cuando se sienten solos o aburridos. Tú mereces alguien que llegue a sumar paz y no más inseguridades.
Si tienes pareja, habrá cambios importantes en la relación. Podrían hablar temas delicados o salir ciertas inseguridades que venían guardando desde hace tiempo. No huyas de las conversaciones incómodas porque serán necesarias para fortalecer la relación. Eso sí, controla tus cambios de humor porque luego haces tormenta emocional donde ni estaba lloviendo.
Muchos cambios en tu estado de ánimo podrían hacerte sentir incompleto o con un vacío raro que ni tú sabrás explicar. Habrá días donde te sentirás muy motivado y otros donde querrás mandar todo a la fregada. Y aunque a veces te deprimes por cosas bien pequeñas, la realidad es que has cargado demasiado estrés emocional y ya te está pasando factura.
No te martirices por errores que no son tuyos ni cargues culpas que no te corresponden. Tú luego quieres arreglarle la vida a todos y terminas descuidándote a ti mismo o misma. Aprende a ver las situaciones desde otro ángulo y deja de tomarte todo tan personal.
Mucho cuidado con préstamos de dinero porque no se ve buena energía ahí. Hay riesgo de pérdidas o problemas por querer ayudar a alguien que después podría hacerse bien menso para pagarte. Piensa primero en tu estabilidad antes de querer salvar a otros.
Este mayo viene a enseñarte que ya es hora de priorizar tu paz mental y dejar de vivir preocupado por todo y por todos. Cuando aprendas a cuidar más de ti, tu vida comenzará acomodarse de maneras que ni imaginas.