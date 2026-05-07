Ted Turner: ¿A cuánto asciende la fortuna que dejó el empresario?

El fallecimiento de Ted Turner, el magnate que transformó la televisión con la creación de CNN, ha puesto punto final al capítulo de uno de los empresarios más aclamados en la historia de los medios de comunicación. Y con ello, han surgido varias interrogantes sobre el futuro de la fortuna que amasó a lo largo de sus seis décadas de trayectoria.

De acuerdo con información citada por Forbes, al momento de su muerte, el patrimonio de Turner se estimaba entre $2,500 millones y $2,800 millones de dólares. A la par de esta suma, el empresario era considerado el segundo mayor propietario individual de tierras en América del Norte, con aproximadamente dos millones de acres distribuidos en ocho estados de EE. UU. y en Argentina, así lo reporta USA Today.

A través de estas propiedades, el magnate estableció negocios dedicados a la ganadería de búfalo, la pesca, la caza y el ecoturismo. La misma publicación destaca que dentro de los Ranchos Turner, ubicadas en Kansas, Montana, Nebraska, Nuevo México y Dakota del Sur, se albergan más de 45,000 bisontes en propiedades.

Sin embargo, esta extensión de su fortuna estaría administrada por Turner Enterprises con el objetivo de operar de manera “económicamente sostenible y ecológicamente responsable”, rescata Infobae.

Sobre el destino de su fortuna y los posibles herederos, aún no existe un veredicto claro. Sin embargo, el fundador de CNN cuenta con una amplia familia. Pese a que no estaba casado al momento de su muerte, le sobreviven sus cinco hijos, catorce nietos y dos bisnietos.

Estos son resultado de 2 de los 3 matrimonios que contrajo a lo largo de su vida. En los años 60, Ted Turner se casó con Judy (Nye) Turner, madre de su hija Laura y a su hijo Robert Edward “Teddy” Turner IV, mientras que con Jane Smith Turner (su esposa desde 1964 a 1980) tuvo a Beau, Rhett y Jennie.

No obstante, su matrimonio más conocido tuvo lugar en 1991, con la actriz Jane Fonda, de quien se divorcio en el año 2001 tras no compartir hijos.

Ted Turner: el inicio de un legado

El patrimonio de Ted Turner comenzó a construirse por allá del año 1963, cuando tomó el mando del negocio de vallas publicitarias de su padre. Diecisiete años más tarde, en 1980, fundó CNN, considerado el primer canal de noticias de cable disponible las 24 horas del día. También se le consideró pionero en la creación de las denominadas “superstaciones”, que transmitían contenido de un canal individual a todo el país.

Gracias al éxito de su innovación, en 1996 puso a la venta CNN toda su red de canales a Time Warner por una cifra aproximada de $7,340 millones de dólares, consolidándose como una transacción monumental para ese entonces. Hoy en día, la cadena pertenece a Warner Bros. Discovery, pero se encuentra en proceso de venta a Paramount Skydance.

Además del mundo de la comunicación, Ted Turner se interesó por invertir su fortuna en el deporte; fue dueño de dos franquicias deportivas de Atlanta: los Braves de la MLB y los Hawks de la NBA.

El empresario no dejó de lado las causas sociales, lo que lo convirtió en un filántropo prolífico y ecologista que prefería autodenominarse “persona que hace el bien”. Sus aportes en esta ámbito van desde una donación de mil millones de dólares a las Naciones Unidas y la cofundación de “La Iniciativa contra la Amenaza Nuclear“, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos civiles.

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