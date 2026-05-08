Arrestan a joven de 17 años por el crimen de un hombre en Times Square atribuido a reto viral

Un joven de 17 años fue arrestado por el apuñalamiento mortal de un hombre en Times Square a principios de esta semana. Fuentes policiales indican que las redes sociales fueron el motivo.

El sospechoso declaró a la policía que el asesinato de Leonidas Baez, de 39 años, ocurrido el lunes por la noche, se originó a raíz de una tendencia en redes sociales, según informaron fuentes policiales a CBS News New York.

El sospechoso añadió que él y sus dos cómplices eligieron a la víctima al azar como parte de una tendencia en línea que fomenta “meterse con drogadictos”, según las mismas fuentes.

La policía continúa buscando a los otros dos sospechosos. Aún no se sabe si se grabó el incidente en video para su difusión en redes sociales.

El crimen

Poco antes de las 11:30 p.m., Baez fue apuñalado en la cara, el pecho y la espalda frente al restaurante Burger & Lobster en la calle 43, entre Broadway y la Sexta Avenida. Baez, cuya última dirección conocida era un albergue en la ciudad de Nueva York, estaba dormido antes del incidente, informó la policía.

La policía inició de inmediato la búsqueda de tres hombres que huyeron del lugar en dirección este. No proporcionaron mucha descripción de los sospechosos, solo indicaron que uno vestía completamente de negro.

Sin embargo, el jueves por la mañana, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó del arresto de un joven de 17 años. Su nombre no se ha revelado debido a su edad. Se le imputan cargos de asesinato y posesión ilegal de armas.

Según fuentes policiales, los agentes detuvieron al sospechoso después de que supuestamente saltara un torniquete en la estación de metro de Stillwell Avenue. Los agentes le encontraron un bisturí y rápidamente determinaron que era buscado para ser interrogado en relación con el incidente de Times Square.

Sigue leyendo:

– Un hombre de Oklahoma mató a su esposa después de que ella lo llamó “patético” y le pidió el divorcio.

– Hombre en Minnesota mató a puñaladas a su hermano por no limpiar la cocina.