El peligro de estar sentado por tiempo prolongado: un hábito que amenaza nuestra salud

El sedentarismo, a menudo subestimado, se relaciona con enfermedades graves como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. A medida que la vida moderna se vuelve más sedentaria, es crucial tomar conciencia de sus efectos.

Un trabajo de BBC Mundo resalta la diferenciación de los términos inactividad física y sedentarismo, que, aunque parezca, no son lo mismo. Cuando hablamos del primero, nos referimos a la falta de ejercicio moderado o intenso; mientras que sedentarismo implica largos períodos de estar sentado o recostado, con bajo gasto energético.

Esto explica, y no es contradictorio, que una persona puede ser físicamente activa y aun así llevar una vida sedentaria. Alguien podría salir a correr antes de ir a trabajar y luego permanecer sentado durante la mayor parte de las siguientes ocho horas, ejemplifica.

Así, el ejercicio ayuda, pero no elimina los efectos en el cuerpo de estar sentado durante mucho tiempo. El sedentarismo provoca disminuciones en la actividad muscular y el metabolismo, contribuyendo al riesgo de diabetes y problemas cardiovasculares, entre sus consecuencias.

Consecuencias en el entorno laboral

El lugar de trabajo es un entorno crítico donde se forman hábitos sedentarios. La mayor parte del tiempo se dedica a estar sentado, lo que influye negativamente en la productividad y el bienestar de los empleados.

Sea en el crisol de la oficina o la casa, en caso de trabajos remotos, la consecuencia es la misma. Permanecer sentados durante periodos prolongados suele hacer que las personas se sientan más lentas y menos productivas.

Estrategias para el combate del sedentarismo

Las investigaciones sugieren que ponerse de pie o moverse durante tan solo dos a cinco minutos cada 30 a 60 minutos puede mejorar el metabolismo de la glucosa y reducir el riesgo cardiometabólico. Por eso, son recomendables pausas regulares.

También es importante realizar cambios en el diseño del lugar de trabajo. Incorporar escritorios de altura regulable y fomentar el uso de escaleras para disminuir el tiempo sentado.

La reducción del tiempo sedentario debe integrarse en las rutinas diarias. Movimientos simples como caminar durante las pausas o levantarse durante las llamadas pueden tener un gran impacto en la salud general.

Síntomas del sedentarismo

Los principales síntomas del sedentarismo se manifiestan en la vida diaria como fatiga persistente, dolores musculares y articulares y cambios en el estado de ánimo.

Síntomas físicos

El cansancio constante sin motivo aparente es común, junto con sensación de pesadez en las piernas y dificultad para respirar en esfuerzos leves.

También aparece aumento de peso progresivo, rigidez muscular y dolor en cuello, espalda o rodillas, lo que dificulta actividades simples como caminar o subir escaleras.

Síntomas mentales

Se experimenta bajo estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad o depresión debido a la falta de endorfinas.

La fatiga mental y falta de motivación agravan el ciclo de inactividad diaria.

Otros efectos notables

Problemas como mala calidad del sueño, presión arterial alta y debilidad muscular progresiva afectan la rutina cotidiana.

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