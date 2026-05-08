Exhiben y celebran la cultura chicana 

Para el fotógrafo Memo Ortega, Shoe Palace es un lugar al que solía acudir cuando era joven para conseguir un nuevo par de Nike Cortez o los últimos lanzamientos de tenis.

Ahora, este fotógrafo, artista visual y productor creativo, cuyo trabajo se sitúa entre la cultura chicana, la vida callejera y los medios contemporáneos, es uno de los ocho fotógrafos de Los Ángeles que exhibieron su trabajo en una exposición especial en una tienda pop-up que rinde homenaje a la cultura chicana con motivo del Cinco de Mayo.

“Solía comprar mis Air Force One y mis Nike Cortez aquí; en su día, este era el sitio al que había que ir para conseguir nuestros zapatos y lo sigue siendo”, dijo Ortega riéndose al recordar aquellos tiempos.

“El arte nos une a todos y creo que es importante seguir organizando exposiciones como esta en la comunidad, sobre todo cuando involucran a tanta gente de diferentes barrios y con diferentes puntos de vista; esto es representativo de las personas que viven en esta ciudad”.

Shoe Palace y On se unieron para organizar “Lens & Legacy”, una exposición de arte chicano que se realizó en la tienda de Melrose con motivo del Cinco de Mayo. La exposición inmersiva presentó a fotógrafos y artistas visuales mexicoamericanos de Los Ángeles.

Crédito: Shoe Palace | Cortesía

Crédito: Memo Ortega

Según Shoe Palace x On, han organizado la exposición “LENS & LEGACY” para dar a conocer la cultura y la comunidad chicanas en honor al Cinco de Mayo, a través de la mirada de los artistas mexicoamericanos afincados en Los Ángeles como: Armando De La Torre Jr., Carlos Ponce, Art Meza, Emilio Sánchez, Erwin Recinos, Jacob Martínez, Memo Ortega y Roberto Reyes.

Con 30 fotografías y retratos contemporáneos en blanco y negro centrados en el ser humano, LENS & LEGACY ofrece una experiencia inmersiva sin igual, en la que se exhiben la inquebrantable obra de Arturo Meza “American As Apple Pie”, y el querido humor familiar por el que se conoce a Erwin Recinos en “Vato Loco from Birth”, pasando por la cultura del lowrider y el graffiti de “Love Street”, de Carlos Ponce, La fotografias de Ortega como la de “El dia de los Muertos” y “Nike”, y la escalofriante “Out On Bail”, del fotógrafo galardonado con el Premio Pulitzer, Roberto Reyes.

En la ceremonia inaugural, el público disfrutó de música en directo y pudo conocer a los fotógrafos que exponían sus obras en la exhibición. Muchos de ellos llevan más de una década tomando fotografías por Los Ángeles y en ciudades vecinas como San Bernardino. Al igual que los protagonistas de las fotos, contaban con coches low-riders, motocicletas decoradas con arte chicano y otras instalaciones artísticas, entre ellas un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe.

La exposición no solo es un placer para la vista, sino que, según fotógrafos como Ortega, las fotos y las instalaciones no solo son una celebración de la rica cultura mexicana presente en la ciudad, sino que también permiten a la gente conectar con la fotografía e incluso con los zapatos de diferentes maneras.

Comentó que, en una conversación que surgió a raíz de una de sus fotos, en la que aparece una persona con unos Nike Cortez, se habló de cómo estos tenían un significado diferente para su generación que para las generaciones más jóvenes.

“Tengo tantas fotos de las Nike Cortez en mis archivos, esta la tomé hace casi 12 años”, dijo. “Los Nike Cortez en mi tiempo tenían una mala reputación, pero ahora me gusta ver cómo las nuevas generaciones utilizan el Nike Cortez como un estilo positivo, estilo de cultura y representando de dónde vienen. Me gusta la transformación del significado y cómo representa algo diferente para cada persona”.

El trabajo de Ortega va mucho más allá de la fotografía. Crea narrativas visuales que abarcan el diseño web, la moda y los medios digitales, combinando a menudo una estética documental cruda con un marcado simbolismo cultural. Sus imágenes han encontrado su lugar natural en estudios de tatuajes, en capós de coches, en plataformas online y en comunidades que ven reflejada su identidad en su objetivo.

Impulsado por la cultura más que por las tendencias comerciales, el trabajo de Ortega hace hincapié en la autenticidad, la comunidad y las personas que aparecen ante la cámara, captando momentos que parecen espontáneos en lugar de escenificados.

En el último año y en los últimos meses, la comunidad latina ha pasado por una pesadilla completa con las redadas de inmigración que han dejado a miles de familias sin sus familiares. Para muchos en la comunidad latina, los últimos meses han sido agotadores, en los que muchos han sido detenidos por ICE tan solo por verse latinos. Detenidos y cuestionados por usar y vestirse como lo hace mucha gente en las imágenes de fotógrafos como Ortega.

A menudo la exhibición también ha servido como uno de muchos espacios en donde personas de todas las edades pueden estar en comunidad.

“Con estas fotos intentamos mostrar a la gente que somos más de lo que dicen que somos”, afirmó Ortega. “Nos brinda un espacio donde podemos celebrar precisamente aquello que nos define y verlo como una fortaleza, no como algo negativo”.