Atención: California empezará a multar autos sin conductor

Las calles de California están cada vez más acostumbradas a ver vehículos que circulan sin nadie al volante. Lo que hasta hace poco parecía una escena futurista ya forma parte del tránsito diario en varias ciudades del estado. Ahora, las autoridades quieren dejar claro que esa tecnología también deberá responder cuando incumpla las normas.

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A partir del 1 de julio de 2026, la policía californiana tendrá autorización para emitir sanciones directamente contra vehículos autónomos que cometan infracciones de tránsito. La decisión llega tras la aprobación del Bill 1777, una nueva legislación que busca ordenar el crecimiento de este tipo de transporte y reforzar la seguridad vial.

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La medida apunta especialmente a flotas operadas por compañías como Waymo o Zoox, cuyos vehículos ya circulan de manera habitual en distintos sectores urbanos. El principal cambio es que los oficiales ya no necesitarán detener físicamente al automóvil para dejar constancia de la infracción.

Así funcionarán las multas

El nuevo sistema crea un mecanismo específico para este tipo de vehículos. Cuando un auto autónomo incumpla una norma de tránsito, los agentes podrán registrar datos como la hora, ubicación y matrícula del vehículo.

Esa información será enviada posteriormente al Departamento de Vehículos Motorizados de California, conocido como DMV, que notificará al operador responsable de la unidad.

La nueva normativa también resuelve uno de los grandes problemas prácticos de esta tecnología. Hasta ahora existía la duda de cómo sancionar un automóvil que no tiene conductor y que puede continuar circulando sin detenerse. Con este modelo, la responsabilidad recaerá directamente sobre la empresa operadora.

Además, en caso de accidente donde exista responsabilidad del vehículo autónomo, la compañía deberá enviar un representante al lugar del incidente para colaborar con las autoridades y atender la situación de forma inmediata.

Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Más exigencias para situaciones de emergencia

El Bill 1777 no se limita únicamente a las multas de tránsito. La ley también incorpora nuevas obligaciones relacionadas con emergencias y operaciones policiales.

Las empresas deberán contar con una línea telefónica exclusiva para atender incidentes y consultas de bomberos, policías o equipos de rescate. También estarán obligadas a implementar sistemas de comunicación bidireccional para que los primeros respondedores puedan hablar con operadores humanos en tiempo real.

Otro de los puntos clave tiene relación con las zonas restringidas por accidentes, incendios o investigaciones policiales. Los vehículos autónomos deberán respetar automáticamente los bloqueos geográficos y reaccionar en menos de dos minutos cuando existan cierres de calles o áreas restringidas.

La medida aparece luego de varias quejas registradas en ciudades estadounidenses, donde algunos robotaxis terminaron interfiriendo en procedimientos de emergencia.

Más pruebas y control para las compañías

La nueva legislación también eleva los requisitos para las empresas que quieran ampliar operaciones con vehículos autónomos.

Dependiendo del tamaño y peso del automóvil, los operadores deberán demostrar hasta 500,000 millas de pruebas antes de recibir autorizaciones adicionales para expandir sus servicios.

Las compañías también tendrán que entregar planes anuales sobre interacción con equipos de emergencia y cumplir normas más estrictas de reporte técnico y transparencia.

Las autoridades consideran que estas medidas son necesarias tras varios incidentes que pusieron bajo la lupa la confiabilidad de algunos sistemas de conducción autónoma. California, que hoy es uno de los principales laboratorios de esta tecnología en el mundo, quiere mantener el desarrollo de la innovación, pero con reglas mucho más claras para todos.

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