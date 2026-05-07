“El lujo está en ti”, la campaña con sello hispano de Genesis

Genesis decidió dar un paso importante en su estrategia de comunicación en Estados Unidos y eligió hacerlo mirando directamente a la comunidad hispana. La marca de lujo presentó “El lujo está en ti”, una campaña creada específicamente para conectar con consumidores latinos a través de mensajes ligados a la identidad, la familia y el esfuerzo personal.

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La iniciativa fue desarrollada junto a la agencia multicultural Dieste y representa la primera vez que Genesis construye una plataforma creativa pensada exclusivamente para este mercado. La propuesta busca alejarse de la idea clásica del lujo asociado únicamente al estatus y acercarse a una visión más personal, emocional y cultural.

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La campaña pone sobre la mesa un concepto claro. Para Genesis, el verdadero lujo no se basa en aparentar, sino en la tranquilidad de quienes alcanzaron sus metas sin dejar de lado sus raíces.

Una campaña con identidad cultural

Desde la marca explicaron que esta nueva estrategia forma parte de una visión más cercana hacia sus clientes. Amy Marentic, directora de marketing de Genesis Motor America, destacó la relevancia del mercado hispano dentro de los planes de crecimiento de la compañía.

“En Genesis, adaptar la experiencia de compra y propiedad a las necesidades de los clientes es el núcleo de nuestra filosofía de hospitalidad”, afirmó Amy Marentic, directora de marketing de Genesis Motor America. “La comunidad hispana en Estados Unidos representa un público importante para nuestra marca. La creación de una campaña a medida y culturalmente relevante en español tiene como objetivo dar la bienvenida a los hispanoamericanos a nuestra marca como invitados de honor”.

El mensaje apunta a consumidores que valoran el diseño, el confort y la experiencia premium, aunque sin perder la conexión con su cultura y su entorno familiar.

Genesis pone el foco en los hispanos con el GV70 como estrella. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

El Genesis GV70 toma protagonismo

El vehículo elegido para encabezar esta campaña es el Genesis GV70, uno de los modelos más importantes de la marca en el segmento SUV premium.

Genesis asegura que este modelo representa perfectamente su filosofía de diseño “Athletic Elegance”, una combinación entre líneas deportivas y un ambiente sofisticado en el interior. El GV70 fue pensado para quienes buscan comodidad en el uso diario, aunque también esperan una conducción entretenida y con carácter.

La campaña audiovisual busca transmitir justamente esa mezcla de refinamiento y autenticidad. Abe García, director creativo de Dieste, explicó cuál fue el enfoque detrás del proyecto.

“Nuestro objetivo con ‘El Lujo Está en Ti’ era crear un vídeo que se basara en la emoción y en una auténtica fluidez cultural”, afirmó Abe García, director creativo de Dieste. “El Genesis no solo está cambiando el aspecto de la conducción de lujo, sino también la sensación que transmite. Este trabajo pretende inspirar, apelando a una especie de confianza natural en la que el diseño y el rendimiento hablan por sí mismos de una forma que resulta auténtica y con la que la gente realmente se identifica”.

El GV70 es la figura de la campaña. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Deportes, redes sociales y ciudades clave

Genesis también apostará fuerte por la visibilidad de esta campaña en eventos deportivos de gran audiencia. Los anuncios aparecerán durante transmisiones vinculadas a los playoffs y las Finales de la NBA, además de la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA y encuentros de la MLS.

La estrategia incluirá piezas de 30 y 15 segundos tanto en inglés como en español. Además, habrá presencia específica en ciudades con fuerte presencia latina como Los Ángeles, Phoenix, Miami, San Diego y Nueva York.

En el caso de Miami, la marca incluso desarrolló una versión particular inspirada en influencias culturales cubanas y caribeñas, buscando generar una conexión todavía más cercana con el público local.

La campaña también tendrá presencia en plataformas digitales y redes sociales. Genesis prepara contenido especial para Meta e Instagram Stories, donde buscará acercarse a los consumidores hispanos mediante historias vinculadas al estilo de vida, la cultura y el producto. Más adelante también se sumarán acciones en radio y formatos display digitales.

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