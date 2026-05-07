Audi rescata el mítico Auto Union Lucca tras 91 años

Audi decidió mirar hacia una de las páginas más fascinantes de su pasado para traer de regreso a un vehículo que marcó un antes y un después en la historia del automovilismo. Se trata del Auto Union Lucca, un modelo experimental creado en 1935 con el objetivo de conquistar récords de velocidad y demostrar hasta dónde podía llegar la ingeniería alemana de la época.

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La reconstrucción del mítico Lucca aparece en un momento clave para la marca. El fabricante alemán atraviesa una nueva etapa ligada al automovilismo y a la recuperación de varios modelos históricos que ayudaron a construir su identidad.

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El reciente impulso de Audi en competencias internacionales, sumado a su entrada a la Fórmula 1, terminó despertando nuevamente el interés por aquellos autos que dominaron las pistas europeas antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre todos esos nombres legendarios, pocos resultan tan impactantes como el Auto Union Lucca.

El modelo que buscó romper todos los récords

En los años 30, Auto Union se convirtió en una de las marcas más temidas dentro del automovilismo europeo. Sus monoplazas Type A, B, C y D revolucionaron las carreras gracias a motores extremadamente potentes y tecnologías que parecían adelantadas décadas a su tiempo.

Junto con Mercedes-Benz, aquellos autos recibieron el apodo de “flechas de plata”, una generación de vehículos capaces de dominar prácticamente cualquier competencia en la que participaban.

Pero Auto Union quería ir más allá de las pistas tradicionales. La marca decidió construir un vehículo pensado exclusivamente para alcanzar velocidades extremas y competir contra los récords mundiales de la época. Así nació el Auto Union Lucca

En 1935, el piloto alemán Hans Stuck logró llevar este modelo hasta las 199 mph, equivalentes a 320.20 km/h, en la ciudad italiana de Lucca. La cifra resultaba descomunal para aquel período y posicionó al vehículo como una de las creaciones más avanzadas de su generación.

Un diseño que parecía llegado del futuro

El Lucca sorprendía no solo por su velocidad, sino también por una estética completamente distinta a la mayoría de los autos de aquella época. Mientras otros fabricantes seguían utilizando líneas más tradicionales, Auto Union apostó por una silueta enfocada totalmente en la aerodinámica.

La carrocería fue desarrollada utilizando túnel de viento, una tecnología poco habitual en Europa durante esos años. Además, incorporaba una cabina cerrada, ruedas carenadas y detalles posteriores diseñados para mejorar la estabilidad cuando circulaba a velocidades extremadamente altas.

Debajo de esa estructura se encontraba un poderoso motor V16 de 5 litros que desarrollaba más de 340 caballos de fuerza. Para ponerlo en contexto, muy pocos autos de competición podían acercarse a semejante nivel de potencia en la década del 30.

A pesar de sus impresionantes capacidades, el proyecto nunca consiguió consolidarse dentro de las competencias. Diversos problemas mecánicos afectaron el rendimiento del modelo y limitaron sus apariciones en carrera.

Audi lo reconstruyó desde cero

El regreso del Auto Union Lucca fue llevado adelante por Audi Tradition, la división encargada de preservar el legado histórico de la marca. Para completar la reconstrucción, Audi trabajó junto a especialistas británicos en restauración, quienes dedicaron más de tres años al proyecto.

Cada pieza fue fabricada artesanalmente siguiendo documentación histórica y diseños originales. El objetivo consistía en replicar de la forma más fiel posible el vehículo de 1935.

Las pruebas modernas también permitieron confirmar algo que ya muchos sospechaban. El Lucca estaba realmente adelantado a su tiempo. Durante los nuevos ensayos aerodinámicos, el vehículo obtuvo un coeficiente de 0.43, una cifra notable considerando que el diseño original nació hace más de nueve décadas.

Audi Auto Union Lucca 1935. Crédito: AUDI AG. Crédito: Cortesía

El regreso oficial será en Goodwood

Aunque mantiene una apariencia prácticamente idéntica al modelo histórico, Audi incorporó pequeñas mejoras técnicas orientadas a garantizar el funcionamiento del vehículo en exhibiciones actuales.

Entre los cambios aparecen ajustes en la ventilación del motor y algunas modificaciones destinadas a mejorar la estabilidad. Además, la reconstrucción utiliza el legendario motor V16 del Auto Union Type C, otro de los modelos más emblemáticos de la compañía.

El renovado Auto Union Lucca ya fue presentado en la misma ciudad italiana donde consiguió su histórico récord de velocidad en 1935. El próximo paso será su debut dinámico en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026, uno de los eventos más importantes del mundo para vehículos clásicos y de competición.

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