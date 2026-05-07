Opel Corsa GSE, el eléctrico deportivo que EE.UU. no verá

Muchos conductores en Latinoamérica todavía recuerdan al Corsa como ese auto pequeño, confiable y fácil de ver en cualquier calle. En mercados como México logró convertirse en un verdadero fenómeno de ventas, mientras que en Europa construyó una reputación ligada a la practicidad y al manejo divertido.

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Ahora, Opel decidió darle un giro completamente distinto a esa historia con una versión eléctrica que apunta directamente a los amantes de la velocidad.

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El nuevo Opel Corsa GSE aparece como la interpretación más agresiva y deportiva que ha recibido este compacto en años. La marca alemana tomó la base del Corsa eléctrico convencional y la llevó a otro nivel con más potencia, una puesta a punto enfocada en el rendimiento y varios elementos inspirados en los clásicos hot hatch europeos.

Lo curioso es que, pese a su propuesta deportiva y a sus cifras llamativas, este modelo no tiene planes de llegar al mercado estadounidense.

Un compacto eléctrico con alma deportiva

Opel recuperó las siglas GSE, correspondientes a Grand Sport Electric, para devolverle al Corsa parte de la esencia que dejaron modelos históricos como el Corsa GSi. La diferencia ahora es que todo gira alrededor de la electrificación.

El nuevo compacto utiliza un sistema eléctrico capaz de generar 281 caballos de fuerza y 254 libras-pie de torque. Gracias a esa configuración, logra acelerar de 0 a 60 mph en apenas 5.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 112 mph.

La propuesta no se limita únicamente a ofrecer potencia en línea recta. Opel también incorporó distintos modos de conducción pensados para diferentes escenarios.

El modo Sport libera todo el potencial del sistema y ajusta la configuración para una experiencia más agresiva. Normal busca un equilibrio para el uso diario, mientras que Eco prioriza la eficiencia y limita ciertas prestaciones para extender la autonomía.

Opel Corsa GSE. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Más tecnología y mejor comportamiento

Debajo de la carrocería aparece una batería de 54 kWh acompañada de un sistema de gestión térmica optimizado. Esto permite mantener un rendimiento estable incluso cuando el vehículo es llevado al límite.

La autonomía estimada supera las 210 millas, una cifra competitiva dentro de este segmento. Además, Opel añadió tecnología bidireccional V2L, permitiendo utilizar la energía del auto para alimentar dispositivos externos o herramientas eléctricas.

Otro detalle interesante aparece en la puesta a punto del chasis. El Corsa GSE incorpora un diferencial autoblocante Torsen, una solución poco habitual en autos eléctricos compactos y que mejora considerablemente la tracción al salir de curvas.

A eso se suman una suspensión rebajada, amortiguadores específicos y una dirección recalibrada para ofrecer respuestas más precisas.

Diseño agresivo y detalles deportivos

Visualmente, el Corsa GSE deja claro que no se trata de una versión convencional. El frontal presenta líneas mucho más marcadas, entradas de aire prominentes y varios detalles terminados en negro.

El techo oscuro y el alerón trasero ayudan a reforzar la imagen deportiva, mientras que las llantas de 18 pulgadas acompañadas por neumáticos Michelin Pilot Sport 4S terminan de completar el conjunto.

Las pinzas de freno visibles con el emblema GSE también forman parte de una estética mucho más radical que la del Corsa tradicional.

El Opel Corsa GSE. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Un interior pensado para entusiasmar

Puertas adentro, Opel mezcló elementos modernos con guiños deportivos bastante marcados. Los asientos con acabado en alcántara, los cinturones amarillos y las costuras en contraste buscan generar una atmósfera más cercana a la de un hatchback de alto rendimiento.

El sistema multimedia incluye una pantalla central de 10 pulgadas y gráficos específicos relacionados con el desempeño del vehículo. El conductor puede visualizar datos de aceleración, fuerza G y gestión energética en tiempo real.

El Opel Corsa GSE será lanzado oficialmente hacia finales de año y, aunque la marca todavía no confirmó el precio definitivo, las estimaciones apuntan a una cifra cercana a los $40,000 dólares.

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