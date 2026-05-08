Miguel Herrera fue presentado oficialmente como técnico del Atlante

Miguel Herrera, técnico del Atlante, irá con todo y contra todos en su tercera etapa con los azulgranas, en donde no solo buscará una revancha personal, sino la demostración de que puede revivir un proyecto tan golpeado como el de los Potros en la CDMX a través del paso del tiempo.

Bajo esa premisa, el llamado “Piojo” fue presentado como estratega este jueves de forma oficial en un evento realizado en el estadio Banorte, donde se volvió a entonar el famoso “Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre” con el deseo de que ese cántico se proyecte a un ente exitoso en el torneo Apertura 2026, en donde el objetivo principal será superar la media tabla.

¿QUÉ OCURRIÓ? 🇨🇷



Miguel Herrera ya dijo todo lo que pasó en su estancia en la Selección de Costa Rica, el porqué fracasó con los ticos.



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Miguel se puso la playera azulgrana por tercera ocasión en su trayectoria y buscará que su paso sea igual de exitoso que en su primer proyecto, donde logró colocar a los Potros en la zona de liguilla con jugadores como Ignacio Hierro, Mario Hernández Lash, Federico Vilar, Chamagol, Diego Ramírez, Sebastián González, José González y Luis Gabriel Rey, entre otros.

Después de colocarse la playera azulgrana, comentó sobre su último proyecto fallido en Costa Rica, donde no pudo lograr el boleto mundialista: “El último fracaso con Costa Rica me dolió mucho, pero ni eres el mejor cuando ganas ni el peor cuando te va mal; hay que levantarse de las derrotas y los fracasos y qué mejor que hacerlo con el equipo de mis amores y demostrar que estamos bien y vigentes”, resaltó.

También dijo que el proyecto del Atlante “es ambicioso, queremos un equipo que esté arriba peleando, queremos un equipo dinámico y que le agrade a la tribuna venir a ver al Atlante y para eso es importante que el equipo se muestre bien”.

Mientras tanto, Jorge Santillana, director deportivo del Atlante, aseguró que el reto será muy grande al frente del Atlante y expuso que buscarán que el ADN de los Potros sea ganador al cien por ciento.

¡EL REGRESO DE UN HISTÓRICO!

Así se sintió la vibrante presentación de nuestro nuevo DT, Miguel Herrera. El Piojo ya está en casa y con la ilusión al máximo. ¡Vamos por todo! 👊⚽ #LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/kq5BW9UCgC — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) May 7, 2026

“Hay mucha gente detrás que ha participado para lograr este sueño y es el sueño de una afición que tenía años esperando que se diera este paso; lo vamos a disfrutar mucho y lo que prometemos es el mayor esfuerzo, la mayor disciplina y muchísimo trabajo. Estamos seguros de que vamos a lograr cosas importantes todos juntos”, concluyó.

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