Nintendo Switch 2 aumenta su precio a $499.99 y confirma que las consolas ya no van a bajar

Las consolas ya no bajan de precio, suben. Nintendo acaba de confirmar que la Nintendo Switch 2 costará $499.99 dólares a partir del 1 de septiembre de 2026, lo que representa un incremento de $50 dólares sobre su precio de lanzamiento de $449.99 dólares. Una movida que, lejos de ser un caso aislado, confirma una tendencia que viene tomando fuerza en toda la industria del gaming.

La consola que debutó hace apenas unos meses ya está más cara. No hay nueva versión, no hay actualización de hardware, no hay nueva edición especial. El mismo producto, un precio más alto. Eso dice mucho del momento que atraviesa la electrónica de consumo a nivel global.

Los aumentos de precio se vuelven cada vez más comunes

Nintendo no llegó sola a esta decisión. La compañía japonesa reconoció abiertamente el impacto del aumento y pidió disculpas a sus clientes, algo que, aunque no devuelve los $50 dólares a tu bolsillo, al menos muestra una postura más transparente que la de otros fabricantes que suelen escudarse en comunicados vagos.

Lo interesante es que la empresa no intentó ocultar las razones detrás del incremento. En su comunicado, Nintendo apuntó a “los cambios en las condiciones del mercado y las perspectivas comerciales globales” como los factores que motivaron la decisión. Una frase corporativa que, traducida al lenguaje de todos los días, significa que fabricar la consola cuesta más hoy de lo que costaba hace un año.

Los factores son varios y conocidos. El encarecimiento de los componentes de memoria RAM y almacenamiento, impulsado en parte por la creciente demanda de los centros de datos de inteligencia artificial; la inestabilidad en las cadenas de suministro globales; y un entorno macroeconómico que no da tregua. Esos costos terminan llegando al consumidor final, guste o no.

La ironía es que la Nintendo Switch 2 llega así a los $499.99 dólares, el mismo precio al que se lanzó originalmente la PlayStation 5, lo que lo convierte en un hito incómodo para la consola más querida de Nintendo.

Sony y Xbox ya marcaron el camino

Nintendo no fue la primera en moverse. Sony subió los precios de la PlayStation 5, la PS5 Pro y PlayStation Portal a finales de marzo de 2026, y los analistas de la firma Ampere Analysis señalaron desde entonces que era solo el inicio de una tendencia que se extendería a toda la industria. Piers Harding-Rolls, analista de esa firma, fue claro: el aumento de precios del hardware de gaming llegó para quedarse.

Microsoft tampoco se quedó fuera del movimiento. Xbox anunció incrementos en sus consolas Xbox Series X y Xbox Series S, con la Xbox Series X llegando a los $649 dólares y la Xbox Series S en su versión de 512 GB subiendo a $399.99 dólares. La compañía de Redmond lo justificó con su ya conocida frase sobre “cambios en el entorno macroeconómico”, haciendo referencia directa al impacto de los aranceles sobre los productos importados a Estados Unidos.

Con los tres grandes del mercado de consolas aplicando aumentos en sus productos, ya no se puede hablar de decisiones aisladas de cada compañía. Esto es una reestructuración del valor percibido de la industria, y los jugadores son quienes están pagando la factura.

Algo que queda claro es que los $500 dólares se están convirtiendo en el nuevo estándar del gaming de nueva generación. Si antes ese precio era el techo, hoy parece ser el piso. Y con los costos de manufactura sin señales de bajar, es posible que esta no sea la última vez que veamos noticias de este tipo en los próximos años.

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