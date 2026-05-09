Cardi B y Stefon Diggs se muestran cariñosos en un evento y encienden rumores de reconciliación

Los rumores de una reconciliación entre la rapera Cardi B y el jugador de la NFL Stefon Diggs están cobrando fuerza luego de que la pareja fuera vista mostrando gestos de complicidad durante un evento benéfico del Día de la Madre.

En un video compartido por la periodista deportiva Kelsey Nicole Nelson en redes sociales, se observa a Diggs besando a la intérprete de “Bodak Yellow” en la mejilla mientras la abraza por la cintura. El encuentro tuvo lugar el sábado durante el evento de bienestar del Día de la Madre organizado por la Fundación Diggs Deep.

La cantante de 33 años lució un conjunto de punto color marrón: un top sin mangas de cuello alto con mangas desmontables, combinado con una falda a juego. Llevaba el cabello lacio hasta la cintura y completó su atuendo con sandalias de tacón alto y un pequeño bolso.

Por su parte, Diggs, de 32 años, optó por un look más relajado, usando una sudadera rosa estampada con un corazón rojo y shorts de mezclilla.

En otra instantánea compartida en redes, se vio a la pareja dándose un abrazo, mientras Cardi mostraba una enorme sonrisa apoyada en el hombro del deportista.

Este reciente acercamiento da credibilidad a los rumores de una reconciliación, apenas dos meses después de que la pareja terminara su relación en febrero pasado.

De la ruptura a una posible segunda oportunidad

Las especulaciones sobre un posible regreso comenzaron en abril, cuando Diggs asistió a un concierto de la gira “Little Miss Drama” de Cardi B en Washington D.C.

La ruptura se produjo tras el Super Bowl 2026, disputado el 8 de febrero, en el que los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots. Luego del partido, ambos dejaron de seguirse en Instagram. En ese momento, una fuente dijo a People que Cardi “no podía confiar” en Diggs.

“Cardi es muy pragmática. En cuanto sintió que no podía confiar en él, se distanció para centrarse en sus hijos, su música y su gira”, declaró el informante.

La relación entre la rapera y el agente libre de la NFL se hizo pública en mayo de 2025. En noviembre de ese mismo año, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común. Además, Diggs es padre de otros cinco hijos con cinco mujeres diferentes; cuatro de ellos nacieron también en 2025.

Según reportó The Sun en enero, antes de la ruptura, Cardi le habría advertido a Diggs: “Si me engañas o tienes un hijo a mis espaldas, todo se acaba”.

Por su parte, la intérprete de “WAP” tiene tres hijos con su exesposo Offset, de quien solicitó el divorcio por segunda vez en 2024.

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