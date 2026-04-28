Cardi B reveló que quiere alcanzar los logros de Bad Bunny

Recientemente, la superestrella del rap Cardi B dejó claras sus ambiciones para la próxima etapa de su carrera, en la que planea lanzar un álbum en español.

La intérprete de “Bodak Yellow” confesó, en un X Spaces, que se siente profundamente inspirada por la trayectoria de Bad Bunny y que su meta actual es alcanzar el nivel de hitos y récords que el cantante puertorriqueño ha establecido a nivel mundial.

Cardi B, quien siempre ha mostrado orgullo por sus raíces latinas, destacó cómo Bad Bunny ha logrado dominar las listas de éxitos globales sin perder su esencia.

“Lo que él ha hecho es increíble. Ver cómo alguien puede llevar su cultura a lo más alto y romper todas las barreras es lo que yo quiero para mi propio legado”, señaló la artista, subrayando que el éxito del puertorriqueño sirve como hoja de ruta para sus futuros proyectos.

Esta confesión llega en un momento crucial para la rapera. Tras el éxito de sus recientes colaboraciones y sencillos, Cardi B confirmó que está trabajando intensamente en su nuevo material discográfico.

Aunque ha sido reservada con la fecha exacta, se sabe que el lanzamiento de su próximo álbum de estudio está previsto para este 2026.

Los detalles filtrados sugieren que este proyecto será una amalgama de sonidos, donde el hip-hop se mezclará con ritmos tropicales y urbanos, buscando esa proyección internacional que tanto admira de Bad Bunny.

Se espera que el álbum incluya colaboraciones de alto perfil que refuercen su posición en el mercado anglo e hispano simultáneamente.

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