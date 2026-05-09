Eiza González sorprendió con un gran cambio físico para un nuevo proyecto

Eiza González volvió a dejar boquiabiertos a sus seguidores y a Hollywood, pero esta vez no por un glamuroso vestido en una alfombra roja, sino por un impresionante cambio corporal para un nuevo proyecto.

La actriz mexicana reveló un avance de su nueva transformación física, caracterizada por una musculatura notablemente definida, como parte de su preparación para protagonizar la película “Iron Jane”.

A través de sus redes sociales, González compartió una fotografía que evidencia meses de arduo entrenamiento y una dieta estricta.

“IRON JANE. Bienvenidos al mundo del culturismo. Estoy muy orgullosa de contar la historia de Jane; este viaje es muy especial para mí”, escribió la intérprete de 36 años, confirmando que este proyecto representa uno de los retos más significativos de su carrera.

La película, dirigida por Lissette Feliciano, narra la historia de Janie, una joven que encuentra en el culturismo una vía de escape y empoderamiento tras una infancia marcada por el abandono.

Según los detalles de la producción, el filme no solo mostrará la estética del músculo, sino que explorará las presiones psicológicas y el sacrificio que enfrentan las mujeres en este deporte.

Para alcanzar el físico de una competidora de élite, Eiza ha seguido un régimen que incluye levantamiento de pesas de cuatro a seis días por semana, bajo la supervisión de expertos en nutrición y entrenamiento de alto rendimiento.

Además de González, el reparto contará con la participación de Brandon Sklenar, conocido por su trabajo en la serie “1923”.

Con este cambio radical, Eiza González se suma a la lista de actrices de método que transforman su cuerpo para dotar de realismo a sus personajes, reafirmando su compromiso con historias que desafían los estándares convencionales de la belleza femenina. La cinta será presentada internacionalmente en el prestigioso Marché du Film del Festival de Cannes.

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