Marco Rubio exhibe a Cuba por rechazar una millonaria ayuda humanitaria y en la isla lo niegan

Marco Rubio, secretario de Estado, afirma que Cuba rechazó una oferta de $100 millones de dólares en ayuda humanitaria planteada por Estados Unidos, lo cual las autoridades de la isla descartan de manera rotunda.

“Le hemos ofrecido al régimen $100 millones de dólares en ayuda humanitaria que, lamentablemente, hasta ahora no han accedido a distribuir entre el pueblo cubano. Esperamos poder hacerlo porque queremos ayudar al pueblo de Cuba, que está siendo perjudicado por este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía”, señaló el republicano desde Italia ante varios medios informativos.

En respuesta, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, emitió una declaración a través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde tacha al político de Florida de mentir con el objetivo de desestabilizar a la nación donde nacieron sus antepasados.

“Consciente de que necesita mentir para justificar su ataque criminal contra el pueblo cubano, el secretario de Estado de EE.UU. inventa la fábula de una supuesta oferta de ayuda valorada en $100 millones de dólares o más, buscando engañar al pueblo de Cuba y al propio pueblo estadounidense”, escribió.

La intensificación del bloqueo establecido por EE.UU. hacia Cuba está generando graves carencias en la isla al grado de que no hay gasolina para que los camiones de limpia recolecten la basura. (Crédito: Ramon Espinosa / AP)

Acto seguido, el funcionario caribeño responsabilizó a Rubio por fortalecer el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla de tal manera que sus habitantes sufran más por la escasez de productos y combustible.

“Lo que el político anticubano sabe muy bien, como mucha gente sabe, porque es información pública, son las cifras en miles de millones de dólares que le cuesta a Cuba la guerra económica de Estados Unidos. Se necesita un gran cinismo para pronunciar, sin pudor alguno, una declaración de supuesta ayuda de una manera tan mendaz”, enfatizó.

Después de que Donald Trump consiguió derrocar a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, millones de barriles de petróleo provenientes de la República Bolivariana dejaron de suministrársele a Cuba y eso agravó sus problemas al carecer de la gasolina y el diésel necesario para que los vehículos desplacen los pocos alimentos que producen.

Dicha falta de combustible también afecta a la generación de electricidad en el territorio cubano e incluso a los hospitales donde brindan atención médica a la población.

Sin embargo, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, declaró hace unos días que no piensa ceder a la presión de un adversario obsesionado durante décadas en apoderarse de la isla.

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