Por el Mundial en México, la SEP deberá elegir nueva fecha de fin de clases

Dicen que donde manda capitán no gobierna marinero y precisamente ese añejo refrán se ajusta a lo que tuvo que aceptar el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para elegir una nueva fecha de fin de clases en México por causa del Mundial 2026, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró inconforme con la fecha que ya habían elegido, el 5 de junio.

La mandataria fue cuestionada en su conferencia de la mañana y ahí dijo tajantemente que no era una decisión definitiva y después de algunas muestras de inconformidad del propio Delgado, al final de cuentas, por la noche tuvo que salir a anunciar que este lunes 11 de mayo volverá a reunirse el consejo técnico para elegir una nueva fecha de fin de cursos.

Estamos en #Sonora acompañando a nuestra presidenta, @Claudiashein, en su gira de trabajo.



Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar… pic.twitter.com/k2LvTU3p5Y — Mario Delgado (@mario_delgado) May 9, 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) tuvo que dar marcha atrás debido a toda la polémica que generó esta decisión de adelantar 40 días el fin de cursos en el ciclo 2025-2026 y anunciar que se analizará una nueva fecha el próximo 11 de junio, priorizando el bienestar de los alumnos y de los padres de familia.

Esta decisión buscó calmar los ánimos caldeados por la arbitrariedad con que se condujo el alto funcionario de la SEP, al grado de que tuvo que intervenir la presidenta Sheinbaum, pero sobre todo la falta de capacidad de los jefes de gobierno de la CDMX, Jalisco y Nuevo León, que fueron los promotores de la iniciativa para tratar de mitigar los conflictos viales que se generarán por el Mundial 2026 y la falta de terminación de muchas obras.

Por esa razón, Mario Delgado tuvo que salir a dar un mensaje para calmar las aguas, en donde expuso que el próximo lunes se elegirá la “mejor propuesta” sobre el calendario escolar y expuso que esta medida es para tratar de encontrar el equilibrio entre el cumplimiento de los días efectivos de clases, las condiciones climáticas de México y la logística del Mundial.

La propuesta provocó críticas en distintas partes del país. Organizaciones de padres de familia, especialistas y algunos gobiernos estatales cuestionaron reducir varias semanas de clases en todo México cuando únicamente tres ciudades serán sede del Mundial: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Hasta el momento, las autoridades escolares no han dado a conocer un calendario oficial definitivo con las nuevas fechas, aunque Mario Delgado no quitó el dedo del renglón de que será el próximo 5 de junio cuando los niños dejen de asistir a clases.

📌 #Sheinbaum frena adelanto de vacaciones… pero Mario Delgado lo vuelve a confirmar. #AlAire | Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia



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🎧https://t.co/VLC50JN6HU pic.twitter.com/FKIE5NOvdq — W Radio México (@WRADIOMexico) May 9, 2026

El calendario vigente contempla originalmente el fin de clases para mediados de julio de 2026 y un total de 185 días efectivos de actividades escolares.

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