Claudia Sheinbaum frena el cierre anticipado de clases, pero Mario Delgado la contradice

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no cierra un frente de batalla cuando ya abrió otro, después de que el secretario de Educación, Mario Delgado, la contradijo al decir que aún no está definido el cierre de clases y reafirmar que todo está definido para que el 5 de junio inicien las vacaciones.

La jefa del Gobierno de México, al ser consultada en su acostumbrada conferencia de las mañanas sobre este tema del cierre de clases anticipado por causa del Mundial 2026, respondió que la decisión está en análisis y que aún no hay nada definido.

Claudia Sheinbaum señaló que el adelanto de vacaciones escolares todavía no es oficial.



Apuntó que el cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026 es una propuesta y que el calendario completo aún no está aprobado.



Explicó que la idea surgió desde distintos estados del país y… pic.twitter.com/DxmqR2hTl0 — Fernanda Familiar (@qtf) May 8, 2026

Pero el titular de Educación, después de enterarse de la postura de su jefa, respondió en un evento realizado en Hermosillo, Sonora, que la decisión ya está tomada y que oficialmente las vacaciones de los estudiantes iniciarán el próximo 5 de junio.

Mario Delgado anunció el reciente miércoles con bombo y platillo que, después de llegar a un acuerdo con todos los consejos técnicos del país, se determinó que los estudiantes de educación primaria y secundaria, terminarán sus clases el próximo 5 de junio debido al intenso calor que se ha sentido en diferentes zonas del país y también para que puedan gozar el Mundial 2026, que dará inicio seis días después.

Pero la titular del ejecutivo de México dijo esta mañana en su acostumbrada conferencia mañanera que el cierre anticipado de clases y el inicio de las vacaciones solo es una propuesta después de ser consultada por el reajuste de calendario escolar que anunció el titular de la Educación, Mario Delgado, resaltando que todavía no se tiene como algo oficial cómo quedará la última parte del calendario escolar 2025-2026.

De acuerdo a los planes de Mario Delgado, los niños tendrán aproximadamente tres meses de clases, lo que representa un duro golpe a la planeación de los padres de familia que tienen inscritos a sus hijos en escuelas de paga, pero sobre todo el desajuste en el calendario de actividades de cada familia.

🏫 ¿LA SEP DECIDIÓ ADELANTAR LAS VACACIONES POR EL #MUNDIAL 2026? ⚽



Fue una propuesta de maestros y secretarios de Educación, y aún no hay calendario definido, afirma la presidenta Sheinbaum. pic.twitter.com/Tuef9fv7ED — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) May 8, 2026

La modificación al calendario escolar fue una iniciativa generada por los jefes de gobierno de las entidades que serán sedes mundialistas, como Clara Brugada de la CDMX, Pablo Lemus de Jalisco y Samuel García de Nuevo León, pero sobre todo de la funcionaria principal de la urbe capitalina, que no quiere que su gobierno sea exhibido en las fallas de las obras que realizó por la celebración de la justa mundialista y que resultaron obsoletas.

Brugada teme que sea exhibida la inutilidad de la ciclovía de una de las principales arterias de la capital mexicana, como lo es Calzada de Tlalpan, en donde este circuito especial para los ciclistas solo agravó la congestión vial de ambos sentidos, pero sobre todo genera un caos los días de partidos en el Estadio Banorte (Azteca) y no desea que en el Mundial el turismo extranjero se dé cuenta de este garrafal error.

Mientras que la doctora Sheinbaum puso sobre la mesa otra de las causas para tomar con pinzas el cambio en el cierre del ciclo escolar y es el rezago educativo que tiene nuestro país a partir de la pandemia de Covid-19 y que ahora, con la realización del Mundial, representa un peso muy grande sobre el estudiantado.

Al respecto, la titular del ejecutivo mexicano dijo que: “Es una propuesta la que hizo Mario (Delgado) ayer que viene de los propios estados de la República. Se juntaron los secretarios de Educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros, a que se adelantaran las vacaciones, por el Mundial principalmente. Entonces se tomó esta propuesta, pero no hay un calendario definido todavía”.

Mario Delgado contradice a su jefa

Sin embargo, a su llegada a un evento educativo en Hermosillo, Sonora, el secretario de Educación aseguró que la decisión ya está tomada y que los estudiantes de educación básica dejarán las aulas a principios de junio.

🎓 En Sonora, Mario Delgado fue cuestionado por estudiantes 📚 tras el adelanto del fin de clases ⏰ La medida generó dudas y críticas 🏫.#FórmulaNoticiascon Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo). pic.twitter.com/4Yqtjl0l53 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 8, 2026

De acuerdo con un video que circula en redes sociales y ha sido publicado por varios medios de comunicación, el funcionario federal ratificó que el último día de clases para los alumnos será el 5 de junio de 2026. Originalmente, el calendario oficial estipulaba el cierre de actividades para el 15 de julio, lo que representa un recorte de casi seis semanas.

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