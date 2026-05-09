Rubio califica de “positiva” su reunión con el Papa León XIV en medio de tensiones por Irán

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, calificó como positiva su reunión con el papa León XIV durante una visita al Vaticano esta semana, en medio de tensiones diplomáticas entre la Casa Blanca y la Santa Sede por el conflicto con Irán.



Rubio explicó que el encuentro tuvo un carácter cordial y destacó el papel del Pontífice como líder espiritual.

“El santo padre es, ante todo, un líder espiritual; ese es su papel, y obviamente la Iglesia siempre ha actuado en favor de una misión de paz y respeto por toda la humanidad”, declaró Rubio a periodistas el viernes.



El funcionario también señaló que fue “una reunión muy cordial e importante”, en la que ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre temas internacionales.

EE.UU. expuso su postura sobre Irán y Medio Oriente

Durante la conversación, Marco Rubio informó al Papa sobre el conflicto en Medio Oriente y la postura de Estados Unidos respecto a la situación con Irán.



El secretario de Estado y asesor interino de seguridad nacional indicó que explicó “por qué esto era importante y el peligro que Irán representa para el mundo”.



La visita se produjo en medio de la tensión política internacional y debate sobre la política exterior estadounidense.

Tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano por el conflicto

El encuentro ocurrió mientras se mantiene una disputa pública entre el gobierno de Estados Unidos y el Vaticano en relación con la guerra con Irán.



El presidente Donald Trump ha criticado al Papa León XIV, a quien calificó como “débil en la lucha contra el crimen y nefasto para la política exterior” debido a sus comentarios sobre la operación militar estadounidense en Irán.

En declaraciones recientes, también afirmó que el pontífice “pone en peligro a muchos católicos” por su postura sobre el conflicto.



“Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, dijo Trump en una entrevista con el presentador conservador Hugh Hewitt, en la que también cuestionó la postura del Vaticano sobre Irán.



Estados Unidos continúa en conversaciones para un nuevo acuerdo nuclear con Irán, luego de que la administración Trump se retirara del acuerdo previo durante su primer mandato.

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