Arrestan a mujer en Indiana acusada de abandonar a sus hijos en una casa llena de basura y moho

Una mujer identificada como Ashley Rogers, de 42 años de edad, fue arrestada en la ciudad de Fort Wayne, Indiana, después de que agentes policiales encontraran a sus tres hijos viviendo en condiciones extremas de insalubridad dentro de una vivienda presuntamente cubierta de moho negro, heces de animales y basura acumulada.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Daily Mail, los hechos ocurrieron el 30 de abril, cuando oficiales acudieron al domicilio tras recibir un reporte relacionado con una menor que amenazaba con hacerse daño.

La vivienda tenía moho, basura y restos de heces

Al llegar al lugar, agentes del Departamento de Policía de Fort Wayne encontraron una escena que describieron como alarmante. Según el informe, el inmueble presentaba grandes cantidades de desechos, restos de heces de perros, paredes deterioradas, ventanas dañadas y ausencia de agua corriente.

Las autoridades indicaron además que el refrigerador estaba desconectado, con alimentos en descomposición en su interior, mientras varias habitaciones estaban cubiertas por ropa sucia, basura y objetos con moho.

En el sótano, los oficiales hallaron una zona de lavandería presuntamente cubierta de moho negro y montones de ropa acumulada de casi dos pies de altura.

La madre habría minimizado la situación

Según la declaración policial, Rogers fue contactada por teléfono mientras los agentes permanecían en la vivienda. El informe sostiene que la mujer mostró poca preocupación por el estado emocional de su hija de 17 años, quien supuestamente había manifestado intenciones de autolesionarse.

Cuando finalmente regresó a la casa, Rogers habría afirmado que la adolescente “ya no era su responsabilidad” y manifestó su intención de abandonar nuevamente el lugar, dejando a los menores al cuidado del novio de la joven.

Las autoridades señalaron que uno de los hijos aseguró que él y su hermana menor residían en la vivienda junto a su madre. Sin embargo, la investigación policial concluyó que Rogers presuntamente llevaba meses sin permanecer de manera constante en la casa.

La policía informó que la hija de 17 años fue localizada escondida debajo del fregadero de la cocina. La joven tenía una orden juvenil activa por violar condiciones de libertad supervisada, después de quitarse un dispositivo de monitoreo electrónico.

Los agentes también observaron heridas superficiales en brazos y piernas de la adolescente.

Los perros fueron retirados del inmueble

Tres perros que permanecían dentro de la vivienda fueron retirados por control animal debido a las condiciones consideradas inadecuadas para los animales.

Hasta ahora, las autoridades no han informado dónde fueron ubicados los menores tras el arresto de la madre.

Ashley Rogers fue trasladada a la cárcel del condado de Allen y compareció ante un tribunal por tres cargos de negligencia de un dependiente.

De ser declarada culpable, podría enfrentar hasta 18 años de prisión. Su próxima audiencia judicial está prevista para junio.

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