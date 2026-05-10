Natalia Lafourcade celebra su primer Día de las Madres presentando a su bebé

La reconocida cantante mexicana Natalia Lafourcade vivió su primer Día de las Madres de una manera inolvidable. A través de una emotiva publicación en Instagram, la intérprete de “Hasta la raíz” presentó oficialmente a su bebé y compartió una reflexión sobre el viaje llamado “maternidad”

Junto a varias fotografías de su hijo, Natalia abrió su corazón con un extenso texto en el que expresó lo que significa para ella ser mamá.

"Morir y nacer de nuevo siendo MADRE. Yo pensaba que no me tocaría nunca celebrar este día siendo mamá" Natalia Lafourcade

La artista no ocultó los desafíos que implica esta nueva etapa: “Ser madre es algo hermoso, potente, confortador y difícil. Qué dicha ser principiante”. Sus palabras rápidamente conmovieron a sus seguidores y a varias celebridades, que respondieron con mensajes de cariño y felicitaciones.

Lafourcade describió estos meses como “la alegría más infinita y también la revolución más potente de mi ser entero”.

También destacó la conexión especial desarrollada con su bebé: “Sentirme empoderada y conectada con mi cachorro, mi cuerpo e intuición. El instinto vivo y alerta”, compartió.

Lafourcade, conocida por sus reflexiones y emotivas composiciones, también le dedicó un mensaje a otras madres: “Reconocernos madres me hace sentir que este tejido de almas femeninas, de mujeres hermosas y poderosas, se fortalece”

Además, agradeció a su propia madre: “Gracias mamá, por darme la vida, amarme y cuidarme. Y dar vida es el milagro más poderoso que se vive en carne viva”.

Cerró su publicación con las siguientes palabras: “Doy gracias a Dios que estamos aquí vivos y bien, mi grandioso hijo, mi palomita de maíz y yo aquí recién nacida MADRE“. Y concluyó: “Que viva nuestro día de mujeres Madres todos los días de nuestra existencia. Las amo”.

A sus 41 años, Lafourcade anunció el nacimiento de su hijo, el 24 de diciembre de 2024.

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