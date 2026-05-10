Premios Platino 2026: triunfadores, ausentes y polémicas

PLAYA DEL CARMEN, MÉXICO – Dentro del Teatro Gran Tlachco de Xcaret, el calor húmedo de la Riviera Maya recordaba a la primera escena de “O Agente Secreto”, en la que el personaje de Wagner Moura para a repostar gasolina bajo un sol abrasador en algún punto entre Sao Paulo y Recife. Y es que la película brasileña de Kleber Mendonça Filho hizo historia en los XIII Premios Platino al llevarse siete estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Actor.

“Este premio es para Wagner Moura, un gran amigo, un gran actor. ¡Qué placer trabajar con él! Quería compartir con amigos que están aquí y todas las personas que vieron “O Agente Secreto”. Fue una aventura”, dijo Mendonça Filho sobre el escenario al recibir el galardón a mejor director.

El propio cineasta brasileño fue el encargado de leer un mensaje de Moura, el gran ausente de la noche, quien se encuentra rodando en España.

“Quiero dedicar este premio al portavoz de este mensaje, ese director genio, gran amigo, gran artista, ese hombre guapo, sensual… te amo Kleber”, leyó divertido Mendonça Filho.

Protagonismo de Argentina

La gala -que este año volvió al complejo de parques y hoteles de Xcaret, patrocinador de los premios- reconoció también a la producción argentina “El Eternauta” con el premio a Mejor Miniserie, Mejor Actor de Miniserie -que se llevó Ricardo Darín, también ausente- y Mejor Actor de Reparto para el uruguayo César Troncoso.

El que sí estuvo presente fue el actor argentino Guillermo Francella, reconocido con el Premio Platino de Honor 2026 a toda su carrera, que recibió de manos del presidente de los premios, Enrique Cerezo.

Francella aseguró que lo que sostiene como actor es “la pasión, incluso cuando las cosas no salen”.

“Esa pasión es lo que hace que todos los días la profesión de actor recupere su sentido. El honor que representa la misión de ser actor me emociona”, aseguró.

El actor de 71 años consideró esta distinción “una pausa para mirar hacia atrás” y continuar: “Mas allá de los premios, lo que queda es lo que uno puso de corazón en cada paso”.

Las actrices pusieron la emoción

La gala, dividida en los cuatro elementos —agua, fuego, tierra y aire— representados por actores como la colombiana Natalia Reyes y la argentina Griselda Siciliani, no llegó a las dos horas, gracias a que algunos premios se habían entregado en una sesión previa el jueves.

Las actuaciones musicales vinieron de la mano de la argentina María Becerra, que abrió la ceremonia con ‘Recuerdo que nunca existió’, el español Manuel Carrasco con ‘Tengo el poder’, y el colombiano Camilo con ‘Una vida pasada’.

De todos los que subieron a recoger premios, las que mostraron más emoción fueron las actrices Blanca Soroa, ganadora a Mejor Interpretación Femenina por “Los Domingos”, y Paulina Gaitán, Mejor Interpretación Femenina en Miniserie por “Las Muertas”.

“‘Los Domingos’ es un viaje maravilloso, pero no habría sido así si no fuera por las personas que me han acompañado. Me lo he pasado extremadamente bien”, dijo la actriz española al recoger el premio.

“¡Se logró!”, gritó sobre el escenario la mexicana Gaitán, que después nos confesó que no había preparado un discurso porque no esperaba llevarse el premio.

La sombra de la política

En estos Premios Platino, no todo fue alfombra roja y glamour. También se habló de política.

La ausencia de Isabel Díaz Ayuso —la presidenta de la Comunidad de Madrid, uno de los patrocinadores de los premios— fue muy comentada.

Xcaret decidió retirarle la invitación para evitar que el evento se convirtiera en un campo de batalla política tras el cruce de acusaciones entre el gobierno regional madrileño y la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El director español Manuel Gómez Pereira fue elegante al respecto en su discurso de agradecimiento tras ganar con “La Cena” el premio a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción: “Quiero celebrar nuestro cine en México, que es un país que queremos y respetamos muchísimo y donde he pasado los mejores momentos de mi vida”.

Con polémica o no, Madrid será la sede en 2027 para cerrar un contrato de 5 años en que Xcaret y la capital española acordaron con la organización de los premios alternarse como sede. Aún no se conoce dónde tendrán lugar en 2028, aunque Panamá -donde se celebró la primera edición en 2014-, Guadalajara y Miami se barajan como opciones.

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