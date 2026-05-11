“Me hicieron catfish”: el mensaje de un hombre antes de ser atropellado por su cita en Arizona

Norris Taft, un hombre de Arizona de 52 años y padre de cuatro hijos, murió presuntamente atropellado por su cita luego de advertir a sus familiares que había sido víctima de “catfishing”, una práctica en la que una persona utiliza fotografías o identidades falsas en internet.

El caso ocurrió en Phoenix y culminó con el arresto de Mikela Bahe, de 30 años, acusada de homicidio, reseñó Daily Mail.

La víctima dijo a su familia que había sido engañado

Según documentos judiciales citados por ABC 15, Norris Taft conoció a Mikela Bahe a través de la aplicación de citas MocoSpace.

El hombre pasó a recogerla en un establecimiento de Dunkin Donuts para tener su primera cita. Sin embargo, poco después envió un mensaje a su sobrino asegurando que la mujer no se parecía a las fotografías de su perfil.

“He sido víctima de catfish”, escribió, según los registros citados por las autoridades.



La investigación sostiene que ambos continuaron recorriendo distintos puntos de Phoenix durante la tarde, incluyendo una estación de servicio y un dispensario de marihuana, antes de llegar al complejo de apartamentos de Taft.

Imágenes de vigilancia mostraron a Mikela Bahe subiéndose a la camioneta Cadillac Escalade de la víctima mientras él permanecía frente al vehículo.

La policía afirmó que Taft intentó detener la camioneta con los brazos extendidos, pero la mujer aceleró y lo atropelló antes de escapar del lugar.

El hombre fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió horas después debido a la gravedad de las heridas.

Sospechosa fue localizada días después

Las autoridades indicaron que rastrearon a Mikela Bahe mediante publicaciones en redes sociales y videos de vigilancia.

La mujer fue encontrada el 6 de mayo cerca de la Ruta 89, en las inmediaciones de Flagstaff.

Durante la audiencia judicial, fiscales afirmaron que las grabaciones muestran que la acusada “golpeó intencionalmente” a la víctima con el vehículo.

Tras su arresto, Bahe habría dicho a su madre por teléfono que estaría “en prisión por mucho tiempo”, según documentos judiciales citados por medios locales.

Actualmente permanece detenida con una fianza fijada en $1 millón de dólares y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 13 de mayo.



La familia de Norris Taft lo recordó como un padre amoroso y una persona cercana a sus hijos. Su hija, Brianna Fallon, aseguró sentirse devastada por la pérdida y afirmó que desconocía los planes de su padre de reunirse con la sospechosa.

“Ella lo atropelló y simplemente lo dejó allí”, declaró a medios estadounidenses.

Los familiares también iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos funerarios tras la muerte inesperada de Taft.

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