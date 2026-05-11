Orbelín Pineda consigue su tercer título en Europa al coronarse con el AEK de Atenas

El AEK de Atenas se coronó en la Superliga de Grecia luego de una final intensa y llena de dramatismo frente al Panathinaikos, resultado que también significó un nuevo logro para el mexicano Orbelín Pineda, quien suma así su tercer título en Europa.

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El conjunto aurinegro firmó una remontada 2-1 en su estadio para conquistar el título número 14 de Liga en su historia, en una noche que quedará marcada por la tensión, la reacción y un gol decisivo en el tiempo agregado.

Panathinaikos golpea primero en la final de la Superliga de Grecia

El encuentro comenzó con sorpresa para el AEK de Atenas, ya que el Panathinaikos abrió el marcador temprano gracias a una anotación de Andrews Tetteh, que silenció el ambiente y obligó al equipo local a modificar su planteamiento.

Con la presión del resultado, el AEK adelantó líneas y tomó la iniciativa del partido, aunque se encontró con un rival ordenado en defensa y un arquero que sostuvo la ventaja durante gran parte del encuentro.

Zini empata el partido y cambia el rumbo del campeonato

La insistencia del AEK de Atenas finalmente tuvo recompensa al minuto 72, cuando Zini apareció dentro del área para marcar el 1-1.

Ese gol no solo igualó el marcador, sino que también transformó el partido en un dominio total del conjunto aurinegro, que empujó con fuerza en busca del tanto del campeonato de la Superliga de Grecia.

Joao Mario define el título en tiempo agregado

Cuando todo indicaba que el partido podía extenderse sin definición, apareció Joao Mario en el tiempo agregado para marcar el 2-1 definitivo.

El gol desató la euforia en el estadio y selló el campeonato del AEK de Atenas, que logró una remontada clave en el momento más importante de la temporada.

Orbelín Pineda, pieza del tricampeonato europeo

Para Orbelín Pineda, este título representa su tercera coronación en Europa, consolidando su paso por el futbol griego.

El mediocampista ha sido parte importante del AEK de Atenas, aportando intensidad, equilibrio en el mediocampo y participación constante en una campaña que terminó con premio mayor.

Gran Noche en casa 🏆 pic.twitter.com/XAh4CjB7TX — Orbelin Pineda ️ (@orbelin90) May 11, 2026

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