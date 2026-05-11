Real Oviedo, de Grupo Pachuca, rescata empate con nueve jugadores y aplaza el descenso en LaLiga

El Real Oviedo protagonizó una muestra de resistencia en el Carlos Tartiere al empatar sin goles frente al Getafe, pese a jugar gran parte del encuentro con nueve futbolistas tras dos expulsiones determinadas por el VAR.

El conjunto asturiano, perteneciente al Grupo Pachuca, evitó por ahora el descenso matemático en LaLiga, aunque su permanencia sigue en riesgo y dependerá de otros resultados, incluido el partido entre Girona y Rayo Vallecano, que se disputará este lunes.

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El VAR condicionó el partido del Real Oviedo

El encuentro cambió radicalmente en el segundo tiempo luego de la intervención del VAR en dos acciones polémicas que terminaron dejando al Real Oviedo con dos hombres menos.

La primera expulsión llegó al minuto 54, cuando Javi López recibió inicialmente tarjeta amarilla tras una disputa con Juan Iglesias. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro Soto Grado para revisar la acción y, tras observar la jugada en el monitor, cambió la amonestación por roja directa.

La decisión provocó molestia entre jugadores y aficionados del cuadro oviedista, que ya sufría para contener los ataques del Getafe.

Más adelante, otra revisión arbitral terminó con la expulsión de Sibo, quien impactó con los tacos sobre Mauro Arambarri tras despejar el balón.

Con nueve jugadores sobre el campo, el panorama parecía completamente adverso para el conjunto local.

Mira el resumen del partido aquí.

Real Oviedo resistió en el Carlos Tartiere

A pesar de las expulsiones, el Real Oviedo logró sostener el empate gracias a una sólida actuación defensiva y a las intervenciones del portero Aarón Escandell.

Durante el primer tiempo, el cuadro asturiano tuvo una de sus oportunidades más claras cuando Ilyas Chaira estrelló un remate en el poste tras un centro de Hassan.

Por parte del Getafe, Davinchi y Mario Martín exigieron al arquero oviedista, mientras que en la segunda mitad Luis Vázquez y Álex Sancris también generaron peligro para el equipo dirigido por José Bordalás.

El partido también estuvo marcado por el regreso de Santi Cazorla al Carlos Tartiere, en lo que podría ser una de sus últimas apariciones en casa después de reconocer recientemente que su retiro al final de temporada es una posibilidad real.

Grupo Pachuca mantiene viva la esperanza del Real Oviedo

Con este empate, el Real Oviedo suma un punto vital en la lucha por evitar el descenso en LaLiga.

Aunque el panorama sigue siendo complicado para el club propiedad del Grupo Pachuca, la reacción defensiva del equipo dejó sensaciones positivas entre la afición carbayona.

Por su parte, el Getafe dejó escapar una oportunidad importante para consolidarse en puestos europeos tras un partido en el que tuvo superioridad numérica durante buena parte del segundo tiempo, pero no logró romper el orden defensivo del conjunto asturiano.

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