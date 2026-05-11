Repatrian a 17 estadounidenses del crucero MV Hondius por brote de hantavirus; uno dio positivo y otro presenta síntomas leves

El gobierno del presidente Trump puso en marcha un operativo de repatriación de 17 ciudadanos estadounidenses que fueron evacuados del crucero MV Hondius, luego de un brote de hantavirus variante andina que obligó a traslados internacionales y medidas de contención médica.

El Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó el domingo 10 de mayo que los pasajeros ya viajan en un transporte aéreo especial con destino al país, donde serán atendidos bajo protocolos de bioseguridad en centros médicos especializados.

Dos pasajeros viajan en unidades de biocontención

Durante el traslado aéreo, dos de los 17 estadounidenses fueron ubicados en unidades de biocontención dentro de la aeronave como medida preventiva.

Un estadounidense con síntomas leves y otro dio positivo al hantavirus

Las autoridades sanitarias informaron que uno de los pasajeros presenta síntomas leves relacionados con el virus, mientras que otro dio positivo en una prueba PCR para hantavirus andino, también con un cuadro leve.

El resto del grupo viaja bajo vigilancia médica mientras se mantiene el monitoreo clínico en el trayecto hacia territorio estadounidense.

Atención médica en centros especializados en Nebraska

A su llegada a Estados Unidos, los pasajeros serán trasladados al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC), ubicado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha.

Ahí se realizará una evaluación clínica individual para determinar el estado de salud de cada persona y definir el seguimiento médico correspondiente.

Posteriormente, el pasajero con síntomas leves será derivado a una segunda instalación especializada dentro del mismo sistema de atención médica para su observación continua.

Brote en el crucero MV Hondius detonó evacuación internacional

La repatriación de los ciudadanos estadounidenses forma parte de un operativo internacional derivado del brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que obligó a la evacuación de pasajeros de múltiples nacionalidades desde Tenerife, en las Islas Canarias.

El barco había sido identificado como punto de exposición a la variante andina del virus, una cepa que se transmite principalmente por contacto con excrementos de roedores, aunque en casos raros puede presentarse transmisión entre personas.

Las recomendaciones de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que todos los pasajeros y tripulantes del MV Hondius sean tratados como contactos de alto riesgo debido a la incertidumbre sobre las exposiciones dentro del barco.

Maria Van Kerkhove, responsable de emergencias sanitarias de la OMS, señaló que los países deben aplicar monitoreo activo durante un periodo de hasta 42 días, con controles de salud diarios y posibles aislamientos domiciliarios o en centros médicos.

La OMS también pidió una respuesta coordinada entre países para evitar una mayor propagación del virus.



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