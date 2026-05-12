A.B. Quintanilla dedica mensaje de apoyo a Cazzu tras su presentación sorpresa en Texas

En medio del gran recibimiento que el público ha otorgado a Cazzu durante su paso por territorio estadounidense con su gira “Latinaje”, el productor musical A.B. Quintanilla retomó sus redes sociales para hablar sobre su colaboración con la argentina en el concierto que brindó en San Antonio, Texas el pasado 8 de mayo.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el hermano de la fallecida Selena Quintanilla respondió de forma directa a quienes cuestionaron su aparición sobre el escenario junto a ‘La Jefa’.

A propia voz, A.B. Quintanilla explicó que su experiencia con la ‘Reina del Tex-Mex’ le dio una perspectiva real sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres dentro de la escena musical, razón por la que le parece imprescindible mostrar apoyo a personalidades como Cazzu.

“Yo estaba detrás de una de las mujeres más grandes de la industria de todos los tiempos, una leyenda: Selena. Pero es muy difícil en esta industria para una mujer. Es diez veces más difícil para una mujer conquistar y ser número uno o tener su espacio en el mercado. Y yo entiendo eso y vine a apoyarla“, se le escucha decir a través del video difundido en la plataforma.

Además, el productor destacó su talento no solo al cantar, sino al producir: “En vez de agarrar a otro productor para montar su show, ella lo hizo, ella tuvo el concepto”, continuó. “Venir de otro país y conquistar otro país que está re lejos… eso es algo muy difícil”.

En este sentido, confesó que más allá de su calidad artística, Cazzu está “en la misma frecuencia” que él a nivel personal: “Ella es súper real. Lo que ves es lo que es”, añadió.

Las palabras de A.B. Quintanilla se alinean con el gesto de cariño y admiración que tuvo con la argentina tras concluir su presentación juntos con los temas “Si Una Vez” y “Con Otra” en el Boeing Center. En esa ocasión, el famoso le colocó una corona en la cabeza a la artista frente a sus fans mientras le dedicaba un conmovedor mensaje.

“Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena. Pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente, y por eso esta corona es para ti“, expresó la estrella.

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