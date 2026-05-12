Estudiante transgénero fue asesinada en residencia de la Universidad de Washington

La policía de Seattle informó que una estudiante de 19 años fue hallada muerta la noche del domingo dentro de un edificio de viviendas estudiantiles perteneciente a la Universidad de Washington.

La joven, una mujer transgénero, fue encontrada alrededor de las 10:10 de la noche en una sala de lavandería del complejo Nordheim Court Apartments, de acuerdo con autoridades citadas por ABC News.

Las autoridades señalaron que las circunstancias que condujeron al homicidio continúan bajo investigación.

Policía mantiene búsqueda activa del sospechoso

El Departamento de Policía de Seattle indicó que los agentes continúan buscando al presunto responsable del crimen.

La descripción difundida por las autoridades señala que el sospechoso es un hombre negro con barba, de entre 5 pies 6 pulgadas y 5 pies 8 pulgadas de estatura, vestido con un chaleco, camisa abotonada y jeans azules.

La universidad añadió que el individuo tendría entre 25 y 30 años, contextura delgada y cabello negro.

Tras el hallazgo del cuerpo, la universidad emitió una alerta de emergencia pidiendo a los residentes de Nordheim Court permanecer dentro de sus apartamentos y asegurar puertas y ventanas. La orden fue levantada aproximadamente a la 1:00 de la madrugada.

Comunidad LGBTQIA+ expresó preocupación

El presidente de la universidad, Robert J. Jones, expresó sus condolencias en un comunicado oficial.

“No existen palabras que puedan expresar la profunda pérdida de una estudiante”, señaló.

Jones también reconoció la preocupación generada dentro de la comunidad LGBTQIA+, indicando que la violencia contra personas transgénero provoca especial alarma entre estudiantes y miembros de esa comunidad.

La División de Vida Estudiantil de la universidad comenzó a ofrecer apoyo psicológico y recursos de acompañamiento para estudiantes afectados por el hecho.

La policía pidió a cualquier persona con información sobre el caso comunicarse con la línea de delitos violentos del Departamento de Policía de Seattle.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre un posible motivo del crimen ni han anunciado arrestos relacionados con el homicidio.

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