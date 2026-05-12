Florentino Pérez dio la cara: elecciones, acusaciones al Barcelona y rechazo a las filtraciones

El Real Madrid anunció este martes la convocatoria de elecciones a su Junta Directiva, una decisión comunicada por su presidente, Florentino Pérez, en medio de un clima de tensión institucional tras una temporada sin títulos y varias controversias dentro y fuera del campo.

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Durante una comparecencia ante los medios, el dirigente descartó abandonar el cargo y confirmó que volverá a competir junto a su actual equipo de trabajo. “No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar”, afirmó. También retó a cualquier posible rival a formalizar su candidatura: “Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten”.

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La rueda de prensa se produjo después de una reunión de la directiva, en un contexto marcado por cuestionamientos a su gestión y rumores sobre su estado de salud. Pérez respondió a esas versiones y aseguró que continúa al frente tanto del club como de su empresa. “Sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, que es líder mundial en infraestructuras y factura 50.000 millones al año, y mi salud es perfecta”, declaró.

El mandatario defendió su permanencia al frente del club y recordó que, desde su llegada en 2000, buscó garantizar que la institución siguiera bajo control de sus socios. “Yo soy el último socio que se va a ir”, dijo. Además, recordó el balance deportivo de su etapa: “Conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos, 37 en fútbol y 29 en baloncesto, entre ellos 7 Copas de Europa de fútbol y 3 de baloncesto”.

Denuncias contra el caso Negreira y tensión interna

Uno de los momentos más duros de su intervención estuvo dirigido hacia FC Barcelona y el denominado caso Negreira. Pérez informó que el club presentará ante UEFA un documento de 500 páginas relacionado con ese expediente.

“Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol”, expresó. También aseguró que varios clubes, según dijo, se han sentido perjudicados por esa situación y que espera una actuación del organismo europeo.

Florentino y el caso Negreira: "He ganado siete Champions y siete ligas. Podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado" pic.twitter.com/oEq1hQK2ys — MARCA (@marca) May 12, 2026

Pérez evitó referirse a entrenadores o posibles movimientos deportivos pese a que al equipo le restan tres partidos de liga, incluido el duelo de este jueves ante el Real Oviedo. El club quedó sin opciones en LaLiga tras el título del Barcelona y también fue eliminado de la Copa del Rey y de la UEFA Champions League.

El presidente también se refirió a la filtración de una discusión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Restó importancia al altercado y cargó contra quien divulgó la información. “Llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado, y sabemos quién”, señaló.

Florentino y la filtración de la pelea Valverde-Tchouaméni pic.twitter.com/wHrWJWIQ5Y — MARCA (@marca) May 12, 2026

Sobre ese episodio, insistió en que la filtración es más grave que el propio conflicto: “Para mí la filtración es peor, es la primera vez que lo veo”. También denunció la existencia de sectores internos y externos que, según dijo, buscan desestabilizar al club.

Antes de cerrar, reiteró que la prioridad inmediata es el proceso electoral. “Quiero que los socios del Madrid vayan a estas elecciones y demuestren a quién quieren”, afirmó, al tiempo que sostuvo que continuará defendiendo el modelo de propiedad de la entidad y rechazó cualquier intento de cambiarlo.

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