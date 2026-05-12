José Manuel Figueroa reafirma su postura contra Imelda Tuñón: “Estoy ofendido, lastimado”

El cantante José Manuel Figueroa no quita el dedo del renglón en su batalla legal y mediática con Imelda Tuñón, quien meses atrás lo señaló de presunto abuso a su hermano Julián Figueroa. En días recientes, el hijo de Joan Sebastian afirmó que no desistirá hasta que la madre de su sobrino reciba una sanción legal bajo el delito de difamación.

Durante un encuentro con la prensa, el intérprete de “Regalo a mi medida” acusó de manera directa a la viuda de su hermano menor de ser la causante del distanciamiento con su sobrino, pues las aseveraciones que lanzó en su contra pondrán en duda sus intenciones.

“Voy a atacar al máximo porque estoy ofendido, lastimado, porque destruyó la poca ilusión que tenía de ver en los ojos de mi sobrino a Julián (…) No tengo otras palabras para la ignorancia, lo estúpida que está y lo loca que está”, sentenció ante las cámaras.

En este sentido, negó estar dispuesto a llegar a un acuerdo con Imelda Tuñón en el ámbito legal, pues las consecuencias de sus señalamientos lo acompañarán de por vida: “Por más que yo lo digo no me van a creer, siempre va a existir la duda de lo que dijo”, destacó.

“Me rete emp*ta que su mente no registre el daño que causó”, añadió molesto. “Cuando yo me muera va a haber muchos pend*jos que van a pensar que realmente fue así. Entonces no, la ley hasta donde llegue y punto se acabó”, concluyó.

Imelda Tuñón se arrepiente de las acusaciones contra José Manuel Figueroa

Por su parte, la actriz Imelda Tuñón se pronunció sobre el tema en una charla con los medios en la que confesó haber cometido un error al señalar a José Manuel Figueroa de abuso en contra de su fallecido esposo, Julián.

“Mis emociones en ese momento no estaban bien, exploté porque tenía que explotar… No me importa que la gente me vea como la mala porque al final las cosas se esclarecen”, destacó en su entrevista.

Asimismo, señaló que la acusación fue privada y no una declaración formal, esto atendiendo a que el tema ganó relevancia tras la filtración de una nota de voz: “Fue nuestro error, bueno, fue mi error, fue mi error; no podemos culpar a otras personas de nuestras acciones”, aseguró.

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