Arcángel divide opiniones tras defender a España por la conquista de América

El nombre del reguetonero Arcángel se vuelve a ver marcado por la polémica tras hacerse viral el discurso que emitió en su reciente concierto en Madrid. Durante su paso por esta ciudad, el boricua defendió a España frente a las críticas por la conquista de América y rechazó que el país tenga que pedir disculpas por su pasado colonial.

Por medio de redes sociales han circulado varios videos que inmortalizaron las palabras de Austin Agustín Santos, nombre real del cantante, compartidas desde el escenario del Movistar Arena de Madrid.

En su discurso frente a los miles de asistentes al evento, Arcángel rechazó las críticas contra la conquista española y aseguró que la petición de disculpas por el pasado colonial son “absurdas”.

“Yo sé que ustedes dicen latinos, pero para mí nosotros no somos latinos, nosotros somos hispanoamericanos. Los verdaderos latinos son los españoles, los franceses y los portugueses”, se escucha decir al famoso al inicio de su mensaje.

En este sentido, se dijo agradecido por los cambios que la conquista trajo consigo: “Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz. Porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer“.

Asimismo, añadió: “Los cabr*nes que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabr*n, ¿y esa estupidez, cabrón? ¿En qué mundo tú vives, hijo de p*ta?”, cuestionó.

Arcángel culminó su reflexión diciendo: “Ah, que se robaron el oro, que esto. Cabr*n, ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de p*ta? (…) Estoy orgulloso, adoro mi madre patria, España. Dame una bulla, por favor”.

Las declaraciones del cantante surgen en medio de un tenso momento en la relación entre España y México impulsado por la visita al país de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Durante su paso por la Ciudad de México, la mandataria defendió el legado de Hernán Cortés y calificó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum como “dictadora de ultraizquierda”.

La controversia se elevó de nivel cuando a Díaz Ayuso le fue negada la entrada a los Premios Platino (realizados en Riviera Maya (México) para “evitar que el acto se utilizara como plataforma política”, reveló la organización.

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