Editorial: por María Elena Durazo a la Junta de Supervisoras del Condado de Los Ángeles

La conocida líder sindical María Elena Durazo, actualmente Senadora Estatal por el Distrito 26, se postula para la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, Distrito 1.

Este distrito del condado es el núcleo demográfico de su comunidad latina, constituyendo el 68% de su población y una mayoría de sus ciudadanos en edad de votar.

Las elecciones primarias tendrán lugar el 2 de junio. Si ningún candidato obtiene mayoría, los dos primeros se batirán el 3 de noviembre.

Otros candidatos para el puesto son Elaine Alaniz, Noel Almario, David E. Argudo, y Annabella Figueroa Mazariegos.

El puesto queda vacante por el vencimiento de los límites de términos de la titular Hilda Solís, quien por su parte se postula para el Congreso después de 12 años como Supervisora.

Los cinco miembros de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles comparten un poder inmenso. Legislan y al mismo tiempo son el Ejecutivo, administrando las áreas a su cargo como si fueran alcaldes. Gestionan, asignan y priorizan un presupuesto anual de unos 48,800 millones de dólares.

De ellos depende una población de casi 10 millones de personas.

Un cargo de tal magnitud debe estar ocupado por alguien con conocimiento profundo de la naturaleza del condado y sus comunidades, los problemas que preocupan a la población, el clima político imperante, las relaciones con las ciudades, la Legislatura, la oficina del Gobernador, los congresistas que representan el área y más. Debe tener un historial de muchos años de participación comunitaria y reconocido y apreciado servicio a la gente.

La Opinión considera que María Elena Durazo es la mejor candidata para ocupar el puesto. El condado de Los Ángeles se beneficiará notablemente con su presencia.

Nacida en Madera, California, en 1953, séptima de los 11 hijos de sus padres mexicanos, María Elena Durazo fue jornalera agrícola en el Valle Central de California y en Oregon

En una columna en La Opinión de 2019, sus hermanas opinaban que “las dificultades de los trabajadores agrícolas son recuerdos que… la motivaron a buscar la justicia social”.

En 1975 se graduó del Colegio Saint Mary’s, y en 1985 de la Escuela de Derecho del Pueblo (People’s College of Law). Fue allí cuando comenzó toda una vida de activismo social, sindical y político, como activista en el histórico sindicato de costureras (ILGWU ), uno de los predecesores de UNITE-HERE. Esto siguió con una prolongada y fecunda labor en puestos de liderazgo sindical, como secretaria-tesorera ejecutiva de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles entre 2006 y 2014, la primera mujer en liderar el segundo sindicato más grande del país, y que tenía 825,000 miembros de 300 sindicatos locales cuando asumió. Fue también vicepresidenta ejecutiva del sindicato UNITE-HERE International, que representa en Estados Unidos y Canadá a 300,000 trabajadores de la industria de la hospitalidad y su soporte. Entre 2010 y 2014 fue vicepresidenta del Consejo Ejecutivo Nacional de la central obrera estadounidense AFL-CIO.

Además de su liderazgo sindical, la imagen y prestigio de María Elena Durazo emana de su labor legislativa en su paso por el Senado de California desde 2018. Logró importantes victorias para los trabajadores, protecciones para los inmigrantes y soluciones de vivienda. Gracias a la contribución de sus leyes SB 29 en 2020 y SB59 en 20121, para 2024 California se convirtió en el primer estado en brindar cobertura médica de Medi-Cal completo a indocumentados de bajos ingresos, sin importar su edad.

Su ley SB 731 en 2022 amplió la eliminación automática de antecedentes penales para arrestos sin condenas y para quienes cumplieron su condena completa y no violaron la ley por cuatro años. En 2023 su ley SB 252 incrementó el salario mínimo para trabajadores de la salud a $23 la hora.

De ser elegida, Durazo dice que seguirá luchando por mejores salarios como solución al problema de asequibilidad en el Condado. Reconoce “nuestro masivo fracaso colectivo” en el problema de los desamparados, que las acciones conjuntas de la ciudad y el condado no han dado resultados, y que se requiere movilizar a los angelinos para solucionarlo. Frente a las redadas migratorias dice solo esto: “Desobedecer a Trump”.

María Elena Durazo ha demostrado por décadas su compromiso con los inmigrantes y con la comunidad latina en Los Ángeles y California, que inició cuando muchos sindicatos todavía se oponían a los esfuerzos de participación de los trabajadores inmigrantes.

Esta trabajadora incansable por los derechos de los trabajadores, los inmigrantes, los pobres, las personas mayores, ha llegado desde abajo para liderar y mejorar las vidas de los californianos. Ahora, el Condado de Los Ángeles tiene la oportunidad de contarla entre sus supervisores.

La Opinión considera que María Elena Durazo es la candidata más calificada para el puesto de Supervisora por el Distrito 1 en el Condado de Los Ángeles y exhorta a sus lectores a votar por ella.