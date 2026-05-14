FBI ofrece $200,000 dólares por información para detener a una agente acusada de espiar para Irán

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece $200,000 dólares por información que le permita detener a una exespecialista en inteligencia de la Fuerza Aérea señalada, en 2019, por presuntamente fungir como espía al servicio de Irán.

A través de un comunicado, Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington, dio a conocer que continúa la búsqueda de Mónica Witt, quien al parecer desertó a Irán en 2013.

“El FBI no lo ha olvidado y cree que, durante este momento crítico de la historia de Irán, hay alguien que sabe algo sobre su paradero.

El FBI quiere hablar con usted para que nos ayude a detener a Witt y llevarla ante la justicia”, indicó la agencia federal.

La mujer en cuestión fungió como oficial de contrainteligencia de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea.

Entre 2003 y 2008, participó en varias misiones estadounidenses llevadas a cabo en países de Oriente Medio.

Desde hace cerca de siete años, el FBI no ha dejado de buscar a una exespecialista en inteligencia de la Fuerza Aérea que le proporcionó información clasificada a Irán. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Sin embargo, en 2019, John Demers, exfiscal general señaló a Mónica Witt como una agente presuntamente reclutada por el gobierno de Teherán para proporcionarle información clasificada.

A partir de ello, se cree que después de haber desertado de la Fuerza Aérea, supuestamente entregó datos relacionados a un “programa de recopilación de inteligencia altamente clasificado” y además reveló la identidad de un oficial de inteligencia estadounidense considerado clave en dicha operación.

“Witt conspiró con iraníes para proporcionar documentos e información relacionados con la defensa nacional, con la intención y la razón para creer que los mismos se utilizarían en perjuicio de Estados Unidos y en beneficio de Irán”, señalaron los fiscales que acusan a la exoficial de haber colaborado con Irán desde enero de 2012 hasta mayo de 2015, tanto desde Estados Unidos como desde otros países.

De acuerdo con una investigación en curso, existe evidencia de que, después de haber desertado de la Fuerza Aérea, funcionarios del gobierno iraní le proporcionaron a Mónica Witt lugares donde alojarse, equipo informático y una cantidad de dinero suficiente para facilitar su trabajo en favor de la República Islámica.

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