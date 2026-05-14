Hospital niega que Kennedy Jr. haya utilizado un brazo robótico para participar en una cirugía

La Clínica Cleveland tuvo que intervenir para frenar un nuevo escándalo girando en torno a Robert Francis Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), sobre quien se mencionó que presuntamente utilizó un brazo robótico para participar en una cirugía con el objetivo de poner a prueba el avance de la tecnología aplicada en la medicina.

La controversia surgió a partir de una nota difundida por KFF Health News, mediante la cual se describía cómo el abogado de Washington corroboró que, mediante un brazo robótico, era posible intervenir a distancia a un paciente sometido a una cirugía cardiaca.

A partir de la información divulgada se dio por hecho que, durante unos segundos, Kennedy Jr. había participado en la operación como parte de un recorrido llevado a cabo en la Clínica Cleveland con sede en Ohio.

“Probó brevemente la consola de programación con un paciente real en la sala, con el abdomen abierto para una cirugía cardíaca”, describió la publicación de KFF Health News.

Amanda Seitz, reportera de dicho medio especializado en temas de salud y quien encargó de acompañar al responsable del HHS durante su visita a la institución médica, aclaró que el personal responsable prohibió el uso de cámaras y teléfonos móviles, lo cual impidió captar alguna imagen al respecto.

“Kennedy se sentó junto a un cirujano en la máquina que controla las manos robóticas. La Clínica Cleveland no permitía que nadie tomara fotos ni videos en el quirófano”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Kennedy Jr. está reorganizando al sistema de salud estadounidense. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Al darse a conocer la supuesta intervención de Kennedy Jr. en la cirugía cardiaca, comenzaron a surgir comentarios de varias personas criticando severamente el hecho de poner en riesgo la vida de un paciente al dejar que al exdemócrata se introdujera en su organismo bajo el argumento de experimentar cómo funciona un brazo robótico en un quirófano.

Ante dicha situación, un portavoz de la Clínica Cleveland emitió un comunicado dirigido al diario The Hill donde se descarta la participación del responsable del HHS en la citada cirugía.

“Observó brevemente una cirugía cardíaca robótica como parte de una visita más amplia, que incluyó una demostración con una consola de enseñanza desconectada que no podía realizar ninguna función quirúrgica. No tuvo ningún papel en la atención del paciente”, indica parte de la misiva.

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