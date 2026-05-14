Messi, con un hat trick, sumó 90 goles con Inter Miami en el 5-3 sobre Cincinnati

Lionel Messi, a 28 días para el inicio del Mundial 2026, demostró que está en un nivel como en sus mejores épocas al encabezar el show donde se despachó con un “hat trick” que le permitió anotar su gol 90 en 102 apariciones con Inter Miami para golear 5-3 a Cincinnati.

Un triunfo espectacular en el TQL Stadium, casa del equipo de Ohio, en donde hubo de todo, desde el show de Messi con su triplete, una asistencia del astro argentino y un gol del mexicano Germán Berterame hasta el ingreso de un espontáneo tratando de tomarse una selfie con la famosa “Pulga”.

8 goal classic in Cincinnati ‼️@intermiamicf come away with a big win on the road. pic.twitter.com/Ex3nP03Wcj — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

La victoria le permitió al equipo dirigido por Guillermo Hoyos recuperar el subliderato de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) con 25 puntos, tres unidades arriba de New England Revolution, que perdió con el líder de ese sector, Nashville, que arribó a 27 unidades.

Messi abrió la cuenta muy temprano en el encuentro cuando aprovechó un remate para encajar la pelota en la meta del cuadro anfitrión, pero la alegría se les borró del rostro muy rápido cuando Cincinnati reaccionó con autoridad para recuperar el mando del encuentro con goles de Kevin Denkey y Pavel Bucha, en lo que sería un duelo de toma y daca.

MESSI HAT TRICK 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/r89IPOglLZ — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

Cincinnati creyó que Inter Miami estaría agobiado por estar abajo en el marcador, pero de pronto Messi al minuto 55 puso el 2-2, pero el cuadro local al minuto 64, por conducto de Xande Silva Ferreira, firmó el 3-2 que parecía sentenciar la suerte del conjunto de Miami antes del cierre.

Pero ahí apareció Mateo Silvetti al 79 para conseguir el 3-3 y con ello motivar a las Garzas a seguir insistiendo en busca de la victoria, la cual la fueron construyendo con el 4-3 anotado por el mexicano Germán Berterame, que le dio vuelta a la historia para el 4-3 en el minuto 84.

MIAMI TAKES THE LEAD!



Germán Berterame pounces on the loose ball and finishes. 💥 pic.twitter.com/56hyW1nOsU — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

Así dejaron listo el pandero para que al minuto 89 apareciera Messi para sellar su hat-trick con una definición de derecha tras otra buena jugada colectiva. Con este resultado, el “10” alcanzó la brutal cifra de 90 goles con la camiseta rosa en apenas 102 presentaciones.

MESSI BRACE! ✨



A beautiful team goal from @InterMiamiCF finished off by Messi. 🤝 pic.twitter.com/gBZ9CFjgXA — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

El último gol de Messi en algunos sitios se lo acreditaron al portero del cuadro local, Roman Celentano, pero sin duda la obra fue del argentino, que selló así una gran noche para el astro argentino que, como dice el viejo refrán, mejora como los buenos vinos entre más añejos.

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