Messi compra inmueble en Barcelona por $13.5 millones de dólares

Leo Messi continúa ampliando sus inversiones fuera de las canchas. El campeón del mundo con Argentina adquirió las antiguas galerías Via Wagner, ubicadas en la exclusiva zona de Turó Park, en Barcelona, por un valor cercano a los $13.5 millones de dólares.

La operación se produce apenas días después de que también trascendiera la compra del UE Cornellà, club que milita en la quinta categoría del futbol español, movimiento que confirma el creciente interés del futbolista del Inter Miami por fortalecer su presencia empresarial en Cataluña.

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Qué son las galerías Via Wagner, la nueva inversión de Lionel Messi en Barcelona https://t.co/jDSqlWK7V6 pic.twitter.com/36zql3zMDg — TN Deportivo (@tndeportivo) May 12, 2026

Messi apuesta fuerte por el mercado inmobiliario en Barcelona

La adquisición fue realizada a través de la socimi Edificio Rostower, empresa propiedad de Leo Messi, según confirmó Santomera Bay, firma encargada de la venta del inmueble.

El edificio permanecía cerrado desde 1993 debido a diferencias entre los propietarios de los 87 locales comerciales que integraban el complejo. Ahora, con el exjugador del FC Barcelona como nuevo dueño, el inmueble será sometido a una remodelación integral.

El proyecto contempla transformar los 4.000 metros cuadrados del inmueble para destinarlo posteriormente al mercado de alquiler, en una de las áreas más exclusivas y cotizadas de Barcelona.

El nuevo proyecto de Messi ya despierta interés entre grandes inversionistas

De acuerdo con la sociedad vendedora, distintas firmas financieras y operadores internacionales ya mostraron interés en ocupar el inmueble una vez concluida la renovación.

“El proyecto suscita en estos momentos el interés de varios operadores tier 1 del ámbito financiero como potenciales ocupantes, si bien aún no se ha cerrado quién ocupará finalmente el activo”, aseguró Santomera Bay.

La compañía también explicó que el inmueble había despertado interés entre importantes grupos de inversión antes de concretarse la compra por parte de la empresa vinculada a Leo Messi.

Las inversiones de Leo Messi no paran de crecer

Además de sus negocios deportivos, Leo Messi ha fortalecido su presencia en el sector hotelero y gastronómico en España.

Su grupo empresarial controla la cadena MiM Hotels, con propiedades ubicadas en destinos turísticos como Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, operadas por Meliá Hotels International.

También es propietario de los restaurantes Hincha, dirigidos por el reconocido chef Nandu Jubany, consolidando así una estrategia empresarial diversificada más allá del futbol.

Barcelona sigue siendo clave en la vida de Messi

Aunque actualmente juega en la MLS con el Inter Miami, la relación de Leo Messi con Barcelona continúa siendo muy cercana.

El argentino vivió en la ciudad desde el año 2000 hasta 2021, etapa en la que construyó una de las carreras más exitosas en la historia del futbol mundial con el FC Barcelona.

“Cuando un inversor de la dimensión y el reconocimiento global de Leo Messi elige Barcelona, envía una señal al mercado internacional que sitúa a la ciudad en el foco de los grandes inversores institucionales y refuerza su posición como capital europea de referencia para la inversión inmobiliaria de alto valor”, destacó Santomera Bay.

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